Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Dichter Nebel liegt über den Bergen des Piemont. Zwei Partisanen sind auf der Flucht. Als Milton (Luca Marinelli), einer der beiden, an einer Villa vorbeikommt, erinnert er sich an den Sommer des Jahres 1943. Damals waren er und sein bester freund Giorgio (Lorenzo Rechelmy) zur gleichen Zeit in die ebenso schöne wie traurige Fulvia (Valentina Bellè) verliebt. Aus der grauen, kriegerischen Gegenwart der Filmhandlung träumt sich Milton in kurzen Rückblenden in eine farbigere Vergangenheit.

Während der romantische junge Mann das direkte Liebesbekenntnis scheut, ist sein offenerer und körperbetontere Freund in seinen Bemühungen offensichtlich weiter. Doch das bleibt Spekulation und wird erst später virulent. Plötzlich nagen Zweifel und Eifersucht an ihm, der fortan von einem rasenden Begehren getrieben wird, von einem Verlangen nach Wahrheit und Gewissheit. Als er erfährt, dass der Freund und Liebesrivale von den Faschisten gefangen genommen wurde, wächst seine Verzweiflung bei dem Versuch, den Inhaftierten durch einen Gefangenenaustausch zu befreien.

In einer zwischen Gegenwart und Vergangenheit changierenden, traumwandlerischen Erzählweise verknüpfen die beiden italienischen Meisterregisseure Paolo und der 2018 verstorbene Vittorio Taviani in ihrem letzten gemeinsamen Film "Eine private Angelegenheit" die persönlichen Schicksale seiner Helden mit der politischen Geschichte. Dabei spiegelt die räumliche Nähe der Schauplätze die prinzipielle Nähe zwischen Freund und Feind im Partisanenkrieg.

Die Brüder Taviani akzentuieren in ihrem nach dem autobiografischen Roman von Beppe Fenoglio entstandenen Film diese schmerzliche Tragik, indem sie in subtilen wie erschütternden Bildern die bittere Logik der Vergeltung inszenieren.

