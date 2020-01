Da war ihre Welt als Familie noch in Ordnung: Adam Driver als Charlie (l.), Scarlett Johansson als Nicole und der kleine Azhy Robertson als Henry. Foto: Verleih

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Zu Beginn des Films lernen wir die Schauspielerin Nicole (Scarlett Johansson) und den Theaterregisseur Charlie (Adam Driver) durch die Brille des jeweils anderen kennen. Die beiden schreiben Texte, in denen sie die Vorzüge und Macken des Ehepartners beschreiben. Dazu sehen wir den Bilderreigen eines glücklichen Ehelebens, zu dem Randy Newman eine leicht wehmütige Filmmusik komponiert hat. Doch der Schein trügt, denn die Barbers wollen sich scheiden lassen und haben die persönlichen Berichte für ihr erstes Treffen bei einem Mediator geschrieben.

Er wolle mit etwas Positivem beginnen und den Blick auf das Gemeinsame lenken, sagt der Therapeut. Doch im Gegensatz zu ihrem sich kooperativer und versöhnlicher zeigenden Mann verweigert sich Nicole, was man nicht gleich versteht. Zwar arbeiten und wohnen die Scheidungswilligen noch zusammen, aber auf ihrem nächtlichen Heimweg von den Theaterproben halten sie Abstand und haben sich nichts zu sagen.

Im kurz darauf beginnenden Scheidungsdrama wird das Sorgerecht für ihren gemeinsamen kleinen Sohn Henry (Azhy Robertson) zum Streitfall. Und weil Nicole für Dreharbeiten von New York nach Los Angeles zieht, sind die unterschiedlichen Wohnsitze ein zusätzliches Hindernis für eine gütliche Einigung. Zwar haben die Eheleute vereinbart, sich freundschaftlich und ohne Anwälte zu trennen.

Doch dann kontaktiert Nicole die feministische Star-Anwältin Nora (Laura Dern), die mit suggestiven Mitteln und durchtriebener Geschäftstüchtigkeit Nicoles weibliches Selbstbewusstsein stärkt und ihre Trennungsgründe schärft. Denn in ihrer Abhängigkeit von ihrem erfolgreichen Ehemann fühlt sich Nicole immer kleiner und unsichtbarer werden. Sie wolle nicht mehr länger nur ein Teil der Karriere Charlies sein, sondern ein eigenes, neues Leben führen.

In dieser Perspektive verknüpft Noah Baumbach in seinem intensiven, vom hervorragenden Spiel seiner Darsteller getragenen Film "Marriage Story" eine berührende Trennungs- mit einer Emanzipationsgeschichte. Wobei es schwerfällt, Gründe zu entdecken, weshalb man den umsichtigen, sorgsamen und stets verständnisvollen Theatermacher Charlie nicht mögen sollte. Dieser ist bald gezwungen, sich ebenfalls Anwälten anzuvertrauen. Und so werden die Konflikte feindseliger, das Private wird instrumentalisiert und das Geld gerät zum nicht unerheblichen Faktor eines Rechtsstreits.

In hitzigen Dialogen und mit ironischen Untertönen bezogen auf die Milieus der Juristen und Künstler inszeniert Noah Baumbach diese zunehmende Abhängigkeit von den Anwälten als dynamischen Prozess der Entmündigung. Auf dem Höhepunkt der Eskalation bricht sich das aufgestaute Ungesagte in einem fulminanten, immer aggressiver werdenden Rededuell der Protagonisten Bahn. Baumbachs Inszenierung des Raums vermittelt dabei zwischen Nähe und Distanz. Der emotionale Zusammenbruch der beiden besitzt dabei etwas Heilsames, Versöhnliches, das schließlich in ihrer weiteren Beziehung weiterwirkt.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmdtU: 18. Januar, 19 Uhr.