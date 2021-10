Heidelberg. (voe) Die Empörung ist immer noch groß. Seitdem Ende September bekannt wurde, dass auf SPD-Antrag und mit Billigung der Grünen im Gemeinderat die Mittel für die Unesco-Netzwerkarbeit der Literaturstadt Heidelberg und für die Literaturtage gekürzt werden sollen, ist die Kulturszene in Aufruhr. Für beide Bereiche sollen 60.000 Euro im Doppelhaushalt der Stadt eingespart werden, im Gegenzug will man die Aktivitäten der Rainbow-City fördern.

Alt-Heidelberg, du feine Scheiße Eine Liebeserklärung Von belmonte Alt-Heidelberg, du feine Scheiße Ehre deinen Gestank Den Dreck deiner Straßen Deine Ratten Und deine zerbrochenen Fensterscheiben Ehre deine Selbstmörder

Das schönste, was du hast Sind deine Gewerbegebiete Die öden Hallen und blanken Möbelhäuser Hähnchenbuden und Autohöker Die Werkstätten in elenden Hinterhöfen

Die öligen Unterführungen Und kaputten Gleise Merkst du eigentlich Dass auch deine Neubaugebiete In zwanzig Jahren Ghettos sind

Dein feines Schloss ist völlig fake Anstatt es jährlich mehrfach abzufackeln Solltest du lieber deine Altstadt Niederreißen und neu errichten

Ihr sauberen Anwälte Und Fachlehrer Ihr privatierten Ärzte Die auf die kleinen Leute spucken Ihr malt euch grün an

Und bleibt doch alle bei demselben Fuck Ihr geht mir alle aufn Sack Dein bekacktes Neuenheim Ist in Wahrheit ein Altenheim

Ach Heidelberg, du kleine Machst groß auf Dichtung Und streichst beim ersten Gegenwind Die literarischen Segel aus dem Budget

Wenn deine Dichter erst fort sind Bleibt nur ein faulender Vorort

Bekommst es nicht mal hin Deine normannischen Nazis rauszuschmeißen

Während deine höflichen Bewohner Auf den Hängen Blumen Und Sonnenuntergänge fotografieren

Als dieser Plan publik wurde, protestierten rund 50 in einer Online-Konferenz zusammengeschalteten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und weitere Mitstreiter der Szene. Daraufhin ruderte Derek Cofie-Nunoo von den Grünen zurück und schrieb, der Antrag stamme nicht von seiner Partei, sondern von der SPD. Das jedoch war eine Nebelkerze, denn die Grünen hatten mitgestimmt. Die SPD wiederum rechtfertigte sich in einer weiteren Presseerklärung und verwies auf den "Sozialfonds Corona", der auch bedrängten Literaten zugutekomme. Noch eine Nebelkerze.

Kommenden Dienstag wollen die betroffenen Autoren und Veranstalter im Karlstorbahnhof auf die "Fehlleistungen" des Gemeinderats aufmerksam machen, teilte der Germanistik-Professor Roland Reuß der RNZ mit. Gemeinsam wurde eine Unterschriftenliste zusammengestellt, unterschrieben von zahlreichen Autoren, aber auch von der Präsidentin des European Writers’ Council, Nina George, vom Chef der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, und von Literaturwissenschaftlern Helmuth Kiesel und Dieter Borchmeyer. Alle warnen davor, dass Heidelberg das prestigeträchtige Label als Unesco-Literaturstadt aberkannt werden könnte.

Das hier veröffentlichte Schmähgedicht des aus Hamburg stammenden, aber seit Mitte der 90er Jahre in Heidelberg lebenden Schriftstellers belmonte spielt auf Joseph Victor von Scheffels Hymne "Alt Heidelberg" an. Die Wortwahl des lyrischen Pamphlets gegen die Literatur-Kürzungen erinnert an Charles Bukowski oder an Jan Böhmermanns Anti-Erdogan-Gedicht. belmonte ist Co-Sprecher der Autorinnen und Autoren der Unesco City of Literature Heidelberg.