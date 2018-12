Von Marion Tauschwitz

Heidelberg. Am 11. November noch saß Pieter Sohl auf der Bank vor dem Kachelofen in seinem sonnendurchfluteten Wohnzimmer. Wie jedes Jahr hatte der Künstler zu "Kunst, Weck und Wein" geladen. Und wie jedes Jahr strömten die Besucher zum Tag des offenen Ateliers auf den Kohlhof 7. Um mit Pieter Sohl ins Gespräch zu kommen, um dem Künstler und seinen Werken nahe zu sein.

Dieses Domizil am Ende einer kleinen Straße, mitten im Wald, das Pieter mit seiner Frau seit 1979 bewohnte, war für ihn zum Bleiben geschaffen. Ein Zuhause wie in einem Märchen, ein Wunschhaus. Von der enormen Linde beschützt, die den Skulpturen-Zaubergarten dominiert.

Hier malte Pieter Sohl, schuf fein gestaltete Bronzeskulpturen, aber auch Werke, die ihren Platz in der Blumen- und Pflanzenpracht seines Gartens fanden. Kein Material, kein Stil war ihm fremd. "Es gibt kaum eine Kunst, mit der ich nicht arbeite. Immer entdecke ich Neues. Endlos ist die Ausdrucksweise der Kunst, man müsste ewig leben können", gestand er anlässlich der großen Retrospektive, die ihm die Kulturstiftung Rhein-Neckar e.V. anlässlich seines 85. Geburtstags im Heidelberger Landratsamt ausrichtete und die die Vielfalt des Künstlers präsentierte.

Täglich stand Pieter Sohl in seinem Atelier. Er kannte selbst dann keinen Stillstand, als eine schwere Krankheit ihn in die Knie zwingen wollte. Bis zum Tag vor seinem plötzlichen Tod am 16. Dezember arbeitete er und schuf neue Werke. Unvollendet hängt das letzte Bild an der Wand über dem Essplatz. Farbgewaltig und aussagestark. Wie alle Werke Pieter Sohls.

Objekte, Motive und Menschen - Pieter Sohl hatte sie studiert, wo immer sie sich anboten. Griechenland, Afrika, Madagaskar hatten ihn mit Farben- und Formenvielfalt inspiriert. Menschen auch: Alexander Mitscherlich, dessen Tochter seine erste große Liebe war, Schriftsteller Charles Haldeman und Henry Miller. Oder Andy Warhol, der ihn in seine ‚Factory‘ in New York einlud. Weil Pieter Sohl Allüren fremd waren, wurden Freundschaften schnell und dauerhaft geschlossen. An allen Orten der Welt.

Doch immer wieder zog es den Zugvogel zurück ins Neckartal. Dorthin war seine Familie mit dem Dreijährigen gezogen, der am 5. Februar 1933 in Mannheim geboren worden war. Im Pförtnerhäuschen unterhalb des Klosters Stift Neuburg hatten Neckar und Natur ihn geprägt, hatte ihn der bewunderte Vater und Künstler Will Sohl schon früh mit Stift und Pinsel vertraut gemacht, ihn ab und an sogar ein Fleckchen der großen Leinwand mitgestalten lassen. Atelier und Zuhause waren eins gewesen. Beides musste Pieter Sohl sich selbst erarbeiten, eigene Wege gehen.

Seine Rastlosigkeit hatte ein Ende, als er in Dänemark seine Frau Birgit kennenlernte, mit der er seit Juni 1970 verheiratet war. Die Garantin für Konstanz im Leben des Künstlers sorgte dafür, dass Pieter Sohl sich ganz seiner Kunst widmen konnte. Sie ermutigte ihn in mageren Zeiten, teilte seine Liebe zu Tieren und kümmerte sich um Pieters Söhne, solange sie klein waren. Sie war die ‚Mitreisende, Muse und Managerin‘ ihres Mannes, der immer bereit war, sich zugunsten wohltätiger Zwecke einzusetzen: Plakatentwürfe, Weinetiketten, Skulpturen für den Ausbau des Heidelberger Zoos. Gefragt waren die Porträtbilder des Willibald-Kramm-Preisträgers von Generalstaatsanwalt Fritz-Bauer oder Nobelpreisträger Harald zur Hausen. Auch Erwin Walter Palm, Hilde Domins Ehemann, zeichnete er auf Bitten der Dichterin 1988 noch auf seinem Sterbebett.

Pieter Sohl hat Bleibendes geschaffen. Große Reliefs zieren öffentliche Einrichtungen, Bronzeskulpturen gestalten Plätze und Gassen der Kurpfalz. Wie der bronzene "Zeitungsleser" an der St. Anna-Gasse in Heidelberg. Er wird weiter zum Verweilen einladen, um dem Künstler und seinem Kunstwerk nahe zu sein.

Info: Von der Autorin dieses Beitrags stammt das Buch "Der Künstler Pieter Sohl - Ein Künstler darf verrückt sein aber keine Schatten werfen". Kurpfälzischer Verlag, Heidelberg 2015, 200 Seiten, 15,80 Euro.