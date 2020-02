Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Heidelberg als Kulisse für Fernsehserien und Filmproduktionen - das gibt es nicht erst seit "Isi & Ossi", dem ersten deutschen Film des Streaming-Anbieters Netflix, der am Valentinstag online ging. Immer wieder tauchte die Stadt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auf Leinwand und Mattscheibe auf.

Ein Überblick:

Ich war eine männliche Kriegsbraut (1949)

Schon wenige Jahre nach Kriegsende hatte die Stadt Besuch aus Hollywood. Der französische Captain Henri Rochard (Cary Grant) hat den Auftrag, im besetzten Nachkriegsdeutschland einem Wissenschaftler die Rückkehr nach Frankreich zu ermöglichen. In Heidelberg trifft er auf Catherine Gates (Ann Sheridan), Angehörige der US-Armee. Gemeinsam sollen sie einen Deutschen namens Schindler aufspüren, um ihm Papiere auszuhändigen. Bei ihrer Reise durch das Rhein-Main-Gebiet verlieben sie sich ineinander und heiraten. Der Film ist eine Parodie auf den amerikanischen Bürokratismus. Cary Grant soll ihn später einmal "die beste Komödie, die ich je gemacht habe" genannt haben.

Heidelberger Romanze (1951)

"Die Heidelberger Romanze" trägt die Stadt bereits im Namen. Der Film erzählt vom Studentenleben in den Jahren 1951 und 1912: Der junge Erwin kommt aus den Vereinigten Staaten nach Heidelberg, wo er sich in Gabriele verliebt. Seine amerikanische Verlobte Susanne gerät da schnell in Vergessenheit. Doch die gibt so schnell nicht auf und folgt Erwin nach Deutschland. Unterstützung erhält sie von ihrem Vater, ein reicher Geschäftsmann, der sich selbst nur allzu gerne an seine Heidelberger Studentenzeit erinnert und dort vor vier Jahrzehnten sein Herz verloren hat. "Dank der angenehm milden Farben ein zugkräftiger Werbeprospekt für romantik-durstige 'Babitts'", schrieb Der Spiegel 1952 über den Film.

Die große Chance (1957)

"Die große Chance" spielt im Heidelberg der fünfziger Jahre. Die fünf Werkstudenten Walter, Freddy, Peter, Klaus und Tommy verbringen die wenige Freizeit, die ihnen zwischen Job und Studium bleibt, bei heißer Musik in ihrem Jazzclub. Ihre Band kommt gut an, gerade bei den Mädchen aus gutem Hause. Nur bei deren Eltern stößt die "Neger-Musik" auf Ablehnung. Die Geschichte spiegelt die Atmosphäre und den Zeitgeist der Wirtschaftswunderjahre wider. Vereinzelt sind Aufnahmen aus dem Heidelberg der Nachkriegszeit zu sehen, gedreht wurde der Film aber größtenteils in einem Berliner Filmstudio.

Die Zürcher Verlobung (1957)

Helmut Käutners Kömodie mit Bernhard Wicki und Lilo Pulver handelt von der Schriftstellerin Juliane "Julchen" Thomas. Nach einem Streit mit ihrem Freund Jürgen sucht sie Trost bei Onkel Julius in Berlin, wo sie sich in den Zürcher Arzt Jean Berner verliebt. Der kehrt aber schnell wieder in die Schweiz zurück. Juliane schreibt einen Roman über ihre Gefühle, der schließlich verfilmt wird - ausgerechnet von Büffel, Jeans ruppigem Freund. Gedreht wurde der Film in Hamburg, er zeigt unter anderem Außenaufnahmen von Heidelberg.

Alt Heidelberg (1959)

Der Film basiert auf dem von Wilhelm Meyer-Förster ursprünglich als Roman verfassten Bühnenstück "Karl-Heinrich", das 1901 in Berlin Premiere feierte. Nach mehreren Verfilmungen kam die Liebesgeschichte von "Sissy"-Autor Ernst Marischka 1959 unter dem Titel "Alt Heidelberg" auf die Leinwand: Der junge Karl-Heinrich, Erbprinz von Sachsen-Karlsburg, wird für ein Jahr zum Studium nach Heidelberg geschickt. Dort beginnt für ihn die unbeschwerteste Zeit seines Lebens. Doch das Glück währt nur kurz: Der Fürst ist schwer erkrankt, und Karl-Heinrich muss zurück, um seiner Verantwortung als Erbprinz und künftiger Landesherr gerecht zu werden. "Alt Heidelberg" wurde in der Altstadt gedreht und lief am 21. Dezember 1959 erstmals im Heidelberger Schlosskino.

Nackt unter Leder (1968)

Fast schon ein Pop-Monument ist der 1968 erschienene Film "Nackt unter Leder" ("The Girl on a Motorcycle"). Die frisch verheiratete Rebecca verlässt ihren Ehemann in Frankreich und fährt auf der Harley nach Heidelberg, wo ihr Liebhaber Daniel wohnt. Auf dem Weg dorthin erinnert sie sich an ihren unstillbaren Wunsch nach Freiheit und ihr erotisches Verlangen. Ein Teil des freizügig-psychedelischen Roadmovies spielt in Heidelberg.

Die Akte Odessa (1974)

Der amerikanische Journalist Peter Miller stößt im Jahr 1963 zufällig auf ein Tagebuch des Holocaustüberlebenden Salomon Tauber. Tauber hat darin seiner Erlebnisse im Rigaer Ghetto festgehalten. Der Journalist entdeckt bei der Durchsicht des Tagebuchs einen Vorfall, der ihn neugierig macht: Eduard Roschmann, grausamer Kommandant des Ghettos, soll einen deutschen Offizier erschossen haben. Miller macht sich auf die Suche nach Roschmann und gerät in ein verwirrendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen CIA, KGB und Altnazis. Der Verschwörungsthriller "Die Akte Odessa" spielt auch am Neckar ab: In Heidelberg steht eine Firma, die Raketensysteme entwickelt, mit denen Israel zerstört werden soll.

Vivatgasse 7 (1982)

Die Serie "Vivatgasse 7" lief 1982 in den Regionalprogrammen der ARD und dreht sich um die Heidelbergerin Konstanze Kolbe, die von einem eigenen Antiquitätenladen träumt. So macht sie sich voller Unternehmungslust daran, das Vorhaben in die Tat umzusetzen. "Vivatgasse 7" wurde an vielen Originalschauplätzen in Heidelberg gedreht, vor allem am Heumarkt, in der Untere Straße und Steingasse. Das Antiquitätengeschäft Winnikes, das für die Dreharbeiten in Konstanzes Laden verwandelt wurde, gibt es bis heute.

Hallo Onkel Doc (1994 bis 2000)

Schon das Intro der Sat 1-Serie "Hallo Onkel Doc" lässt keinen Zweifel daran, dass diese Serie vor Heidelberger Kulisse spielt: Von der Schlossruine aus schwenkt die Kamera hinunter auf Altstadt und Neckar. In "Hallo Onkel Doc" kehrt der traumatisierte Kinderchirurg Markus Kampmann in seine Heimat Heidelberg zurück, nachdem bei einer Operation in den USA einer seiner Patienten gestorben war. Die Serie lief sieben Jahre, zwischen 1994 und 2000. Die letzten sieben der insgesamt 81 Episoden spielen allerdings nicht mehr am Neckar, sondern in Düsseldorf.

Pakten - The Sunset Boys (1995)

Der Film "Pakten" wurde unter anderem auf dem Heidelberger Marktplatz gedreht. Foto: IMDb

Ende 1994 kamen Filmstars wie die Hollywood-Veteranen Robert Mitchum und Cliff Robertson nach Heidelberg. Der Grund: In diesem Zeitraum drehte Regisseur Leidulv Risan hier den Film "Pakten - The Sunset Boys". Die Handlung beginnt 1937 in Heidelberg und findet dort 50 Jahre später auch ihr dramatisches Finale. In dem Schließfach einer Heidelberger Bank liegt der schriftliche Freundschaftspakt, den fünf Studenten aus Dänemark, Schweden, Norwegen und den USA seinerzeit geschlossen haben: Wenn später einmal der Tod bei einem von ihnen an die Tür klopfen wird, sollen und wollen die anderen beistehen und helfen, den letzten Wunsch zu erfüllen. Für einen ist dieser Zeitpunkt gekommen. Gegen allerlei Hindernisse wird er aus einem norwegischen Hospital in die Stadt seiner Studententage entführt.

Der Mond scheint auch für Untermieter (1995-1997)

Der Germanistikstudent Stefan Roggenkämp will nicht länger zur Untermiete wohnen und ist auf der Suche nach einer neuen Bleibe in Heidelberg. Er wird bald fündig, allerdings interessiert sich auch eine andere Studentin für die von ihm favorisierte Wohnung. Und wie es manchmal eben so ist, verlieben sich die beiden ineinander, heiraten und bekommen Zwillinge. Roggenkämp wird nach seinem Studium Journalist bei einer Heidelberger Tageszeitung, seine Frau wird Lehrerin. Die Serie umfasste 25 Episoden und wurde zwischen 1995 und 1997 im ZDF ausgestrahlt.

Die Apothekerin (1997)

"Die Apothekerin" nach dem gleichnamigen Krimi von Ingrid Noll hält gerade für Einheimische gewöhnungsbedürftige Szenen bereit - etwa, wenn ein Cabrio den Philosophenweg entlang rauscht, die Untere Straße zur Ausfallstraße wird und eine Waschstraße den Weg zum Neckarstrand ebnet. Die 30-jährige Apothekerin Hella (Katja Riemann) führt ein unscheinbares und tristes Leben. Das ändert sich, als drei Männer in ihr Leben treten: der Student und Lebemann Levin, der ehemalige Häftling Dieter und der romantische Pawel. Hella hat keine Ahnung, welcher der Männer ihr Favorit ist, weshalb sie auf ihre giftige Hausapotheke zurückgreift.

Anatomie (1999)

Der Medizin-Thriller "Anatomie" mit Franka Potente zeigt einige Außenaufnahmen der Heidelberger Altstadt. Viele Szenen spielen sich in der Universität ab - gedreht wurden diese aber nicht in der Ruperto Carola, sondern an der TU München. "Anatomie" war im Jahr 2000 deutschlandweit der erfolgreichste Film. Er handelt von der hochbegabten und ehrgeizigen Medizinstudentin Paula, die einen Anatomiekurs bei einem berühmten Heidelberger Professor besucht. Eines Tages liegt ein junger Mann, den Paula erst kurz zuvor kennengelernt hat, auf dem Seziertisch - warum, weiß niemand. Paula will der Sache auf die Spur gehen und begibt sich so selbst in Lebensgefahr.

Hotel Heidelberg (2016-2019)

Im idyllisch gelegenen "Hotel Heidelberg" muss sich Junior-Chefin Annette Kramer mit den wachsenden Ansprüchen der Hotelgäste auseinandersetzen, während Sohn Jeremy fleißig vor sich hinpubertiert. Und dann wäre da noch Hotelgründerin Hermine, die sich permanent in die Geschäfte ihrer Tochter einmischt. Immerhin: Annettes Therapeut Ingolf tut alles, um sie vor dem Absturz zu bewahren. Insgesamt sieben Folgen der Serie liefen zwischen 2016 und 2019 im TV. Fortgesetzt wird die Reihe nicht.

Morris aus Amerika (2016)

Der 13-jährige US-Amerikaner Morris ist schwarz, übergewichtig und fällt in seiner neuen Heimat Heidelberg definitiv auf. Sein Vater Curtis hat hier einen Job als Fußballtrainer angenommen und hofft nach dem Tod von Morris' Mutter auf einen Neuanfang. Morris findet zunächst keinen richtigen Anschluss, allein mit seiner Deutschlehrerin Inka versteht er sich. In einem Jugenzentrum verliebt sich der Junge schließlich in die rebellische Katrin, die Heidelberg einfach nur spießig findet. "Morris aus Amerika" gewährt hier und da einen Blick auf die Heidelberger Architektur - und entführt den Zuschauer unter anderem auf das Heidelberger Schloss.

Puya - im Kreis der Zeit (2017)

Ob Ingrimstraße, Alte Brücke oder Patrick-Henry-Village: Der Film "Puya" des Regisseurs Shahbaz Noshir zeigt immer wieder Aufnahmen aus dem Heidelberger Stadtgebiet. Puya versucht sich mühsam als Filmemacher - bislang ohne Erfolg. Der Deutsch-Iraner schlägt sich als Hochzeitsfilmer und Gelegenheitsschauspieler durch. Eines Tages trifft er Nimrod, einen Protagonisten aus seinem Drehbuch. Die Figur, ein deutsch-jüdischer Arzt auf der Flucht vor dem Naziregime, findet ein Zuhause bei dem Regisseur - und schlägt den Bogen von der Zeit des Nationalsozialismus in das Jahr 2015, als hunderttausende Flüchtlinge sich auf den Weg nach Europa machen.

