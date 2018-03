Heidelberg. (ejs) Gleich vier literarische Hochkaräter besuchen Heidelberg für Lesungen in den kommenden Monaten. Den Anfang macht "Literatur im Dialog" am Mittwoch, den 11. April, um 20 Uhr. Martin Walser und Jakob Augstein, Schriftsteller und Journalist, Vater und Sohn, sprechen über ihre bewegende Lebensgeschichte voller Erkenntnisse. Am Donnerstag, den 26. April, 20 Uhr, folgt der populäre Autor und Philosoph Richard David Precht. In seinem Vortrag "Erkenne dich selbst" vermittelt er spannend und anschaulich die zentralen Ideen von abendländischer Philosophie.

Cees Nooteboom. Foto: Georg Wendt

Im Mai und Juli dürfen sich Heidelbergs Literaturliebhaber auf weitere illustre Gäste freuen. "Ein Mann, eine Insel und das Weltall" lautet das Thema des niederländischen Schriftstellers Nooteboom. Er reist mit detailverliebten Geschichten im Gepäck von Menorca nach Heidelberg. Viele kennen den Autor bereits aufgrund seiner erfolgreichen Novelle "Die folgende Geschichte". Seine Lesung findet am Mittwoch, den 2. Mai, um 20 Uhr, im DAI statt. Der Bestsellerautor liest aus seinem Roman "355 Tage. Berichte von der Insel". Seine malerischen Worte und wachsamen Blicke vereinen Hibiskusberichte mit Weltallsorgen.

Ein weiteres Highlight folgt am Mittwoch, den 4. Juli, 20 Uhr: Der Bestsellerautor Daniel Kehlmann ("Die Vermessung der Welt") stellt seinen Roman "Tyll" vor, der eine Neuerfindung des Eulenspiegels in den Dreißigjährigen Krieg versetzt. Der deutsch-österreichische Schriftsteller erzählt in seiner Geschichte von altbekannten Charakteren, mächtiger Kunst und seelischer Kriegsverwüstung.

Info: Tickets sind im Vorverkauf sowohl im DAI als auch über die Homepage erhältlich: www.dai-heidelberg.de.