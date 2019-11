Von Michaela Backeberg

Heidelberg. „Ja, der Hitler kann vertragsbrüchig werden, aber doch nicht Lola Blau“, sagt diese (Anna Krämer) über sich selbst. Das Solostück des singenden Klavierhumoristen Georg Kreisler wurde 1971 in Wien uraufgeführt und danach häufig, auch in anderen Sprachen, inszeniert. Die 1970 im Südtiroler Klausen geborene Schauspielerin und Sängerin Krämer führte es erstmals am Karlsruher Theater auf, später auch als erste deutsche Schauspielerin in den USA am New Yorker Broadway.

Es erzählt in 20 Kabarettsongs die Geschichte der jungen, jüdischen Sängerin und Schauspielerin Lola, die kurz vor ihrem ersten Engagement in Linz steht, als 1938 Hitlers Einmarsch und der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich diesen Traum zunichtemacht. Sie wandert in die Schweiz aus, wartet dort vergeblich auf ihren Freund Leo und verdient sich ihren Lebensunterhalt als Nachtklubsängerin, bevor sie schließlich in die USA auswandern darf.

Dort macht sie zwar Karriere, ertränkt ihre Schuldgefühle und Einsamkeit aber in Alkohol und Tabletten, bis eines Tages ihre Jugendliebe Leo anruft. Er hat das KZ in Dachau überlebt und bittet sie, nach Österreich zurückzukehren. Dort muss sie feststellen, dass das Ende des Krieges keineswegs einen Gesinnungswandel in der Bevölkerung herbeigeführt hat.

Viele Elemente dieser Geschichte des 1922 geborenen und 2011 verstorbenen Kabarettisten, Komponisten, Sängers, Regisseurs und Schriftstellers Kreisler weisen autobiografische Züge auf. So wanderte der österreichische Jude nach dem Anschluss Österreichs mit seiner Familie in die USA aus, wo er als Unterhalter in Nachtklubs und erfolgreich in der Filmbranche arbeitete. Unter anderem zusammen mit Charlie Chaplin: Mit ihm und Hanns Eisler kreierte er die Filmmusik für „Monsieur Verdoux – Der Frauenmörder von Paris“.

Obwohl Kreisler 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm und sich zeitlebens als Amerikaner und nicht als Österreicher sah, ging er Mitte der Fünfzigerjahre zurück nach Europa, wo er mit seinem tiefsinnigen, schwarzen Humor bekannt wurde („Tauben vergiften im Park“).

Eben dieser morbide Humor macht den schweren „Lola“-Stoff erträglich und schafft es sogar, zu unterhalten und amüsieren. So begeisterte Anna Krämer mit der überspitzten Darstellung einer alten Frau, die „von Beruf Dame“ sei und singt „Ich les’ beim Friseur in der Presse die eigenen Erlässe“ – eine Parodie der feinen und einflussreichen oberen Gesellschaftsschicht in den USA zu dieser Zeit.

Ebenfalls viele Lacher rief sie als Frau Schmidt hervor: Diese „kann im Grunde nichts dafür; das halbe Volk steht ja hinter ihr“, was die Ewig-Gestrigen in Österreich nach dem Krieg aufspießt. Krämer schlüpfte dabei in viele Rollen und trug damit den Spielereien des Sprachkünstlers Kreisler voll Rechnung.

Doch nicht nur Krämer schlüpfte in viele Rollen, auch der Pianist Michael Quast war als Wirtin mit rosa Schürze, Zugansager, Gesprächspartner, Kapitän und vieles mehr ständig zwischen Klavier- und Schauspiel wechselnd in das Stück voll integriert. Das Publikum dankte es mit donnerndem Applaus.

Info: Heidelberger Theatertage bis 17. November.