Von Matthias Roth

Heidelberg. Sie braucht vor allem eines: Ruhe. "Früher hörte ich oft Musik beim Malen, heute weniger. Ich muss mich konzentrieren können bei der Arbeit." Wie lange arbeiten Sie denn an einem Großformat von circa 1,40 mal 1,20 Metern?, fragen wir die Künstlerin beim Rundgang durch ihre Ausstellung in der Heidelberger Weststadt-Galerie Vincke-Liepmann. "Vierzehn Tage, so in etwa."

Seit fast vier Wochen hängen Annette Bohn-Meineckes Bilder nun schon in den Galerieräumen, "und ob wir am Samstag wirklich öffnen können, ist unsicher", erklärt der Galerist. "Je nach Inzidenzzahlen kann sich alles schnell wieder ändern. Aber wir sind zuversichtlich. Beim ersten Lockdown hat es auch geklappt."

Die Bilder und Skulpturen, die gezeigt werden, zelebrieren die menschliche Gestalt. Anlass für einige Bilder war der Fund alter Familienfotos aus der Zeit um 1900 vor etwas mehr als zehn Jahren. Viele Arbeiten nehmen darauf Bezug: Man sieht Frauen und Kinder in einer leeren Landschaft sitzend, die Gesichter zum Betrachter (Fotografen) gerichtet. Man fühlt, dass jemand "hierher schauen" ruft.

Aber die Gesichter sind undeutlich, schemenhaft gezeichnet, und auch die Figuren selbst sind oft – vor allem die Kleider der Frauen – eher Farbfelder mit bauschigen Umrissen. Nicht selten tritt die Malerei selbst hervor, man sieht Pinselstriche, die die Acrylfarbe auf der Fläche verteilen, gelegentlich auch unzureichend: Der Untergrund lugt hervor, auch vage Zeichenreste sind zu erkennen. Und plötzlich ist das Bild, das eine harmlose Szene während eines Sonntagsspaziergangs zeigt, ganz abstrakt und lockt den Betrachter in die Tiefe einer undurchsichtigen (Familien-) Geschichte.

Diesen trauten Familienszenen stehen andere Bilder gegenüber, die ganz offen un-heimelig sind und fast erschreckend wirken: "Der Traum der Braut" (2013) etwa, die mürrisch blickend ihren blutroten Brautstrauß in Händen hält: Ihr ganzes Brautkleid ist über diese Farbe gemalt, und so erscheint es blutdurchtränkt. Begleitet wird die Braut von einer dunklen Gestalt, der Geweihe, Ohren und anderes aus dem Kopf wachsen, während entferntere Figuren durch den Hintergrund fliegen, gehen oder schwimmen – ein Sommernachts-Albtraum! Hier wird das Familienalbum zum Gruselkabinett.

Ein anderes Acrylbild auf Holz heißt "Schneller leben" (2005): Es ist ein anspielungsreiches, expressives Gemälde mit vier Figuren und fünf Köpfen – ein Fisch, ein schwarzer Vogel und eine Katze sind mit von der Partie und verheißen insgesamt nichts Gutes. Ein beunruhigendes Werk, in vielen Schichten gemalt.

Rätselvoll auch der "Kotau" (2008), wo sich eine Figur seitlich verbeugt und eine Frau in rotem, langem Kleid das Geschehen zu dominieren scheint. Wie in den Familienbildern schauen die Gestalten zum Betrachter oder direkt an ihm vorbei – nur eine blickt von der Seite: Miteinander zu tun haben sie offenbar nichts, im Gegenteil vermitteln sie ein Gefühl von Einsamkeit. Auch hier ist ein lebhafterer Hintergrund übermalt worden.

Annette Bohn-Meinecke wurde im Oberharz geboren und ist in Köln aufgewachsen. In Stuttgart studierte sie bei den Druckgrafikern Walter und Christoph Brudi. In Heidelberg, wo sie heute wieder lebt, wohnte sie bereits 1972-79. Gelegentlich zieht sich die Künstlerin auch nach Frankreich zurück.

Es gibt in dieser Ausstellung auch Bilder, die eine Zirkussituationen wiedergeben: Manege und Bühne weisen auf ein Theater, die Zuschauer drängeln sich. Zahlreiche kleinere Arbeiten thematisieren ebenfalls alte Familienfotos, und die kleinen, teilweise mit Gips überzogenen Bronzen zeigen Figuren, die diesen Bildern entsprungen sein könnten. Sie sind filigran und evozieren Leichtigkeit.

Eine kleine Papierarbeit zeigt ein Mädchen im Kleid mit Mundnasenmaske, das mit dem Handy spielt. Das scheint einen "Corona"-Bezug zu haben – entstand aber auf Basis eines älteren Fotos aus Japan, wo der Mundschutz lange schon üblich ist bei Erkältung: zum Schutz der Mitbürger.

Info: Galerie Vincke-Liepmann, Heidelberg, Häusserstraße 25, bis 25. April. Eröffnung am 20. März, 12-19 Uhr. Besuch unter Corona-Bedingungen möglich, telefonische Anmeldung erwünscht unter 0172/6158497.