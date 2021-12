Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Zwar sind die Farben leuchtend und die Strukturen klar, doch so ganz gemütlich fühlt sich der Betrachter möglicherweise nicht, wenn er die Bilder von Werner Koal ins Auge fasst. Was auf den ersten Blick wie Szenen aus einem Märchenbuch wirkt, ist auf den zweiten eher geheimnisvoll, fast ein bisschen unheimlich. Da öffnen sich weite Schneelandschaften mit Schlitten unter blutroten Wolken, Spuk- und Mischwesen schauen mit großen Augen, dämonische Maskenbilder scheinen den bösen Blick bannen zu wollen. Das Heidelberger Museum Haus Cajeth zeigt ab Samstag Bilder von Walter Koal unter dem Titel "Von Magnitogorsk bis Maghreb". Was schon beweist, dass dieser ungewöhnliche Künstler einen weiten Horizont hatte.

Koal sei getrieben gewesen von der Sehnsucht nach dem Unergründlichen, wie Barbara Schulz, die langjährige Lebensgefährtin des 2013 verstorbenen Museumsgründers Egon Hassbecker, schreibt. Der Sammler von Outsider Art entdeckte in den 1970er-Jahren in einer Galerie in den Mannheimer Quadraten zwei kleine farbig bemalte Frauenplastiken aus Alabastergips, die ihn unmittelbar faszinierten. Ihr Schöpfer war Werner Koal, der in der Germaniastraße in Neckarau lebte. Als Masseur in den Städtischen Kliniken hatte Koal beruflich viel mit Gips zu tun, privat verarbeitete er das Material zu eindrucksvollen Skulpturen, oft zu Fruchtbarkeitsgöttinnen. Nun war aus dem Masseur ein Künstler geworden.

Egon Hassbecker sei so begeistert gewesen, dass er bereits im Dezember 1972 seine Ausstellungen "Die Skulpturen des Masseurs Koal" und ein Jahr später "Die Welt des Masseurs Koal" in seiner Galerie in Eberbach zeigte, schreibt Barbara Schulz. Dazu gab Hassbecker seine erste Künstlermonografie heraus, in 400 signierten und nummerierten Exemplaren widmet er sich seiner Entdeckung. Die beiden Männer muss ein enges Band verbunden haben. Koal jedenfalls genoss seinen neuen Status als Kunstschaffender und fuhr oft nach getaner Arbeit nach Eberbach, um seinen Galeristen in dessen (Hinterhof-) Buchhandlung zu besuchen, ein Weinchen zu trinken und über Gott und die Welt zu philosophieren.

Dass Koal so weltoffen war, hat wohl auch mit seiner Biographie zu tun: Seine Mutter war eine strenggläubige Kommunistin aus Russland, sein Vater Tropenarzt in der Fremdenlegion. Der gemeinsame Sohn malte später sowohl orthodoxe Kirchen und Popen in Russland als auch Legionäre unter Palmen im Wüstensand. Werner Koal kam 1929 in Dresden zur Welt, später fand er in Mannheim eine neue Heimat, hier starb er am 7. Dezember 1990. Mit Egon Hassbecker blieb er eng verbunden, nach seinem Tod schenkte seine Tochter Silvia dem Haus Cajeth viele Werke ihres Vaters, auch Sammler aus der Region sahen Koals Bilder in der Heidelberger Haspelgasse gut aufgehoben und gewürdigt.

Die Ausstellung bietet eine gute Gelegenheit, Koals Werk kennenzulernen und sich in seine farbenprächtigen Werke zu vertiefen. Angesichts phantasievoller Paradiesvögel, großäugiger Katzen, seltsamer Reptilien und wundersamer Heiligen lässt sich der Alltagstristesse prächtig entfliehen.

Info: Das Heidelberger Museum Haus Cajeth, Haspelgasse 12, zeigt "Bilder von Werner Koal – Masseur in Mannheim" bis 11. März 2022. Geöffnet ist am Samstag, 11. Dezember, von 12 bis 17 Uhr, dann mo bis fr von 11-17 Uhr, sa von 12-16 Uhr. www.cajeth.de