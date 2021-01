Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Die Türen des Kurpfälzischen Museums Heidelberg (KMH) sind seit November Corona bedingt geschlossen, aber im Haus geht die Arbeit weiter. "Wir bleiben zuversichtlich und planen spannende Projekte für 2021", so Museumsdirektor Dr. Frieder Hepp im Gespräch mit der RNZ. In den Räumen des barocken Palais Morrass warten ganz besondere Schönheiten auf die Besucher. Hier ein Ausblick:

> Friedrich Dürrenmatt – Karikaturen (noch bis 7. Februar). Wohl dem, der die Ausstellung im Oktober noch gesehen hat. Verlängert werden kann sie nämlich nicht, weil die Exponate wieder in die Schweiz zurück müssen. Ob sich eine Wiedereröffnung noch verwirklichen lässt? Dazu hätte Friedrich Dürrenmatt gesagt: "Das Mögliche ist beinahe unendlich, das Wirkliche streng begrenzt, weil doch nur eine von allen Möglichkeiten zur Wirklichkeit werden kann."

> Schimmernde Schönheiten. Luxusgerät aus Messing – Jugendstil bis Art Déco (7. März bis 4. Juli 2021). Das Material Messing liegt um 1900 voll im Trend. Mit seiner goldschimmernden Oberfläche eignet es sich zur Repräsentation und bringt Glanz in die Bürgerhäuser. Die Produktpalette ist breit gefächert: dekorative Kerzenleuchter, Tischleuchten, Bowlengefäße, Sektkühler, mehrteilige Schreibtischgarnituren, Schalen, Vasen, Kannen sowie Wasserkessel aus Messing. Kuratorin Dr. Karin Tebbe präsentiert rund 100 Objekte, darunter auch Entwürfe namhafter Künstler wie Peter Behrens, Bruno Paul oder Jan Eisenlöffel. So schlägt die Ausstellung einen Bogen vom ornamental bewegten Jugendstil zum sachlicheren Art Déco. Dabei hat Dr. Tebbe eng mit dem Deutschen Messingmuseum für angewandte Kunst in Krefeld zusammengearbeitet.

> Frauenkörper – Der Blick auf das Weibliche von Albrecht Dürer bis Cindy Sherman (24. Oktober bis 20. Februar 2022). Das wird eine grandiose Schau. Dr. Dagmar Hirschfelder kuratiert eine Ausstellung rund um ein zentrales Sujet der abendländischen Kunst, den nackten weiblichen Körper. Mit seiner Darstellung zeigt jede Zeit ihren ganz spezifischen Blick auf ein Thema, das von der Renaissance bis zur Moderne gleichbleibend aktuell ist. Erwartet werden viele hochkarätige Leihgaben auch aus dem Ausland; die Leiterin der Gemälde- und Graphikabteilung des KMH steht deshalb in regem Kontakt mit Museen in Paris, Wien, Den Haag und Berlin.

In sechs Kapiteln sollen verschiedene Facetten des Blicks auf Frauenkörper präsentiert werden. Dabei steht nicht nur der schöne, verführerische Körper im Fokus, sondern auch der verletzte, entstellte oder gealterte Frauenleib. Gezeigt werden Gemälde, Graphiken, Skulpturen, Fotos und Videos bedeutender Künstler des 16. bis 21. Jahrhunderts, darunter Albrecht Dürer, Rembrandt, Lovis Corinth, Käthe Kollwitz, Otto Dix, Max Beckmann und Cindy Sherman. Ein eindrucksvolles Beispiel ist das Gemälde der schlummernden Venus eines unbekannten Malers aus dem späten 16. Jahrhundert, das sehr deutlich das Schönheitsideal der Renaissance spiegelt: ein schlanker Körper mit sinnlichen Kurven, straffen Brüsten und langen Beinen, hingestreckt auf rotem Samt.

> Es QU!LLT (noch bis 4. April) in den Räumen der Textilsammlung Max Berk in Ziegelhausen. Die Gruppe tx02 zeigt hier ihre Objekte. Der Besucher kann ein "Blaues Wunder" erleben, das in Jeansstoffen schwelgen lässt; "Kleiderbilder" hauchen Vergangenem und Weggeworfenem mit pfiffigen Ideen neues Leben ein. In Installationen schaukeln sich aus Buchschubern "Extrakte" als Auszüge lieb gewonnener Literatur zu neuen Höhenflügen auf und "Weiche Spitzen" überraschen als Fusion aus Soft-Art und kinetischer Op-Art.

> Michael Bacht – Slave. Slaver. Slavery (23. April bis 25. Juli). Die Sonderausstellung zum Thema Sklaverei und Rassismus passt perfekt ins Mark Twain Center in der Südstadt. Sie zeigt Installationen, Modelle und Bildobjekte aus verschiedenen Schaffensperioden des Heidelberger Künstlers Michael Bacht. Thematisch kreisen seine Arbeiten um das Motiv der Sklavenschiffe und die Belegpläne für eine optimale Ausnutzung der Schiffsdecks und die Ökonomisierung der "Ware Mensch".

> Exotik zieht an (6. Juni bis 29. August) im Textilmuseum. Die Batikmode der 1970er und 1980er Mode war bunt, fröhlich, ungewöhnlich. Genau das zeigen die Arbeiten von Monika Erben, die von 1970 bis 1978 in Singapur lebte.

> Achte Europäische Quilt-Triennale (10. Oktober bis 16. Januar 2022), ebenfalls im Textilmuseum. Nach ihrem Start in Heidelberg wird die Ausstellung in weiteren europäischen Museen gezeigt.

Info: Solange das KMH geschlossen ist, lohnt es sich, mit Auge und Ohr auf der auf Webseite www.museum-heidelberg.de spazieren zu gehen.