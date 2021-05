Von Matthias Roth

Heidelberg. Fotografie - ist das überhaupt noch eine Kunstform? Oder nicht eher eine Tätigkeit des Alltags wie Telefonieren (im 19. Jahrhundert zog man sich noch vornehm an, um ein "Ferngespräch" zu führen) oder Autofahren? Zig Milliarden Fotos jeden Tag, wie kann sich eine Kunst der "Lichtbildnerei" heute dagegen behaupten?

Professionelle Fotografie unterscheidet sich vom raschen Klick nach wie vor durch besondere Merkmale: Die Wahl des Motivs, die formale Entscheidung für den Bildausschnitt, die künstlerische Ambition und Sichtweise, die ein bestimmtes Objekt auf eine besondere Art präsentiert - mit Hilfe von Tiefenschärfe, Schwarz-weiß-Effekten, Farbnuancen oder bewussten Bewegungsunschärfen, um nur einige zu nennen. Neunundneunzig Prozent aller Fotoproduktion fällt so schon mal raus aus dem Topf, auf dem der Hinweis "Kunst" stehen könnte.

Das Heidelberger Forum für Kunst der Künstlergruppe ’79 zeigt derzeit Beispiele ihrer Mitglieder, die das deutlich machen. Unter dem Titel "Ich sehe was, wie du nichts siehst" - und das "Wie" ist hier eben besonders wichtig - zeigen zwölf Künstlerinnen und Künstler, wie sie heute Fotografie als Kunst begreifen. Und genauso viele verschiedene Ansätze zeigt diese Schau.

Die einen halten fest, was sie sehen, weil sie wissen: Andere sehen es auch, reagieren aber nicht darauf, außer vielleicht mit Achselzucken oder Kopfschütteln: Klaus Staecks runtergekommenes "Vaterland" oder der Männereingang eines Pissoirs mit einem Schild "Krank" im Fenster - man fragt sich, wie eine solche Mischung aus Symbolkraft und Witz ohne offensichtliches Arrangement zustande kommen kann. Hier scheint nichts Geheimnis, und doch ist alles rätselhaft. Walter Mink dagegen zeigt präzise ein Detail des Wiener Secessions-Gebäudes, und Siegfried Reißig wählt die formale Strenge der Architektur des Staatstheaters Darmstadt. Reiner Coblenzers "Atlas des Unscheinbaren" konzentriert sich auf Fruchtdetails im Makrobereich, und H.L. Kagermann fotografierte rote Insekten, die mit ihrer Leuchtkraft grafische Formen entwickeln.

Die Porträts eines Blinden, der von tiefem Schwarz umgeben ist und dessen gelbe Armbinde so umso kraftvoller leuchtet, tragen die Titel "Was du nicht sehen kannst". Sie thematisieren das Sehen an sich: Klaus Meyer gelangen Bilder von hoher Eindringlichkeit, und der Fotografierte hat sich bereits für einen Besuch der Ausstellung angemeldet: Er will, obwohl blind, die Bilder unbedingt wahrnehmen, und bringt eine Vertraute mit, die sie ihm beschreibt, sagte Roswitha Pape beim Rundgang. Sie sorgt für den geregelten Ablauf nach Corona-Bestimmungen und ermöglicht auch spontane Besuche.

Sehen, sagt Vorsitzender Werner Schaub, hat neben der direkten Wahrnehmung von Helligkeit und Dunkelheit immer auch etwas mit Erinnerung und Vorstellungskraft zu tun. Er verweist auf die Arbeiten "Schrei" von Berna Güllerbasli, "Sehen mit geschlossenen Augen" von Sebastian Schäuffele oder die "Mond"-Bilder von Milan Chlumsky (der auch die Eröffnungsrede hielt). Diese Künstler kalkulieren mit Bewegungsunschärfen und erzielen ausdrucksstarke Effekte - nicht nur, weil man bei "Schrei" immer gleich Munch vor Augen hat.

Sehenswert sind auch die Collagen von Sandra Wickel, Tai M. Lüdicke, Petra Lindenmeyer oder die Übermalungen Peter Borkenhagens. Besonders Lüdickes S/W-Collage einer Dorfstraße und Lindenmeyers Darstellung einer alten Scheune fesseln das Auge mit zahlreichen, faszinierenden Details.

Info: Heidelberger Forum für Kunst, Heiliggeiststraße 21, bis 23. Mai. Anmeldung unter Telefon 06221/658775 oder bbk.heidelberg@t-online.de