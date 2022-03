Von Peter Wiest

Heidelberg. Mit Gitarrist Clem Clempson sprach Peter Wiest über den Auftritt vor 51 Jahren in Heidelberg und das Altwerden als Musiker.

Clem, was ist das für ein Gefühl, wieder auf Tour gehen zu können?

Es ist einfach toll, und ich kann’s kaum erwarten. Wir haben zwar im letzten September ein Konzert in Hamburg und vier in Großbritannien machen können, aber das war dann auch schon alles. Und jetzt geht’s endlich wieder los!

Mittlerweile ist es 51 Jahre her, dass du mit Colosseum in Heidelberg auf der Stadthallen-Bühne gestanden bist. Kannst du dich noch erinnern?

Aber ja! (lacht) Wie könnte ich das jemals vergessen! Aber ernsthaft: Heidelberg als Stadt ist mir in Erinnerung geblieben. Ich war danach auch nochmal da. Und es wäre wunderschön, da mal wieder auftreten zu können.

Colosseum sind relativ bald nach dem Heidelberger Auftritt auseinander gegangen und erst 1994 in der Originalbesetzung wieder zusammen gekommen. 2015 war dann erneut Schluss; jetzt seid ihr nach Jon Hisemans Tod 2018 doch wieder zusammen... Könnt ihr nicht ohne?

Nun ja, Colosseum war schon immer und ist auch heute noch eine großartige Band. Und wir sind alle froh, dass wir immer noch spielen und die tollen alten Stücke noch einmal auf die Bühne bringen können. Ich bin sicher, auch Jon hätte das so gewollt.

Wie kam es dazu, dass Colosseum wieder zusammen gefunden haben?

Eigentlich ging das Ganze los mit JCM, der Band, die ich mit unserem Bassisten Mark Clarke und Jon Hiseman im Frühjahr 2018 ein halbes Jahr vor Jons Tod gründete. Wir spielten danach auch weiter mit Ralph Salmins am Schlagzeug, aber dann kam die Pandemie. Und als wir 2020 dabei waren, ein neues Album aufzunehmen, überlegten wir zunächst, ob wir uns nicht Colosseum nennen sollten Schließlich waren wir ja die Hälfte der ursprünglichen Band, und ich war auch immer wieder mal mit unserem Sänger Chris Farlowe aufgetreten und stand in Kontakt zu Dave Greenslade. Also taten wir es, auch wenn ich mich am Anfang ein bisschen komisch dabei fühlte, etwa weil Dave aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte. Aber er ermutigte uns, es trotzdem zu machen. Auch Jon Hisemans Familie fand die Idee gut. Also taten wir es.

Was macht für dich den Unterschied aus zwischen einer erfolgreichen Band in den 70ern und heute?

Naja, zumindest das Equipment ist heutzutage viel besser, und wir können uns tatsächlich auch selbst hören, wenn wir spielen, was damals nicht ging. Ansonsten haben sich die Dinge natürlich auch insofern geändert, dass wir damals praktisch ununterbrochen auf Tour waren. Sieben Tage die Woche, jeden Abend woanders. Das müssen wir heute glücklicherweise nicht mehr, wobei es in unserem Alter auch gar nicht mehr möglich wäre. Damals haben wir halt auch nur Geld verdient, wenn wir auf Tour waren, also mussten wir so oft wie möglich spielen. Sonst ist eigentlich alles wie früher; wenn wir auf der Bühne stehen, geht noch immer total die Post ab.

Du hast nach Colosseum in zahlreichen anderen Bands gespielt, etwa bei Humble Pie, mit Jack Bruce und vielen weiteren. War das anders?

Colosseum war natürlich eine Wahnsinnserfahrung damals für mich. Humble Pie war danach schon anders: Es war so, als würde ich zurück zum Bluesrock gehen, von dem ich ursprünglich her kam. Danach spielte ich eine ganze Weile mit so wundervollen Musikern wie Jack Bruce, Billy Cobham und David Sancious, das war absolut unglaublich und auf gewisse Art auch wieder wie mit Colosseum. Mit Jack Bruce arbeitete ich später noch öfter zusammen. Nachdem sich Colosseum 1994 neu formiert hatten, stieß ich zusätzlich Anfang des neuen Jahrtausend zur Hamburg Blues Band. Auch das war außergewöhnlich. Alles in allem also immer genug und richtig gute Musik mit tollen Musikern. Da kann ich mich wirklich nicht beklagen.

Jetzt kommst du mit Colosseum am 4. Mai nach Bensheim ins Musiktheater Rex. Was bekommen wir da zu hören?

Wir werden auf jeden Fall viele unserer alten Songs spielen. Welche das dann sein werden, muss man sehen; wir spielen nicht jeden Abend dieselben Stücke. Songs wie "Skelington" oder "Rope Ladder to the Moon" werden sicher dabei sein; auch "The Kettle". Und ich denke, auch die langen Stücke wie die wunderbare "Valentyne Suite" oder "Lost Angeles" werden zu hören sein.

Mittlerweile bist du 72. Mit Blick auf den 81-jährigen Chris Farlowe noch vergleichsweise jung, aber trotzdem: Wie lange wirst du noch touren? Pete Townshend von The Who hat gerade gesagt, er werde mit seinen jetzt 76 Jahren zwar nochmal auf Tour gehen, aber irgendwann ist Schluss.

Das muss man nicht so ernst nehmen. Hätte man Pete gefragt, als er 21 war, wie lange er noch auftreten werde, hätte er gesagt: Auf keinen Fall mehr mit 40. Ich werde auf jeden Fall auch weiterhin Konzerte machen, so lange es geht. Es ist einfach toll und immer wieder eine echte Herausforderung. Und wir haben mit Colosseum ja das Glück, dass wir die Art von Musik machen, die vom Publikum auch akzeptiert wird, wenn sie von alten Männern dargeboten wird. Ich wollte ehrlich gesagt mit meinen 72 Jahren nicht unbedingt in einer Band wie AC/DC spielen; das stelle ich mir in dem Alter dann doch ganz anders und viel schwieriger vor.

Info: Colosseum live im Musiktheater Rex in Bensheim am Mittwoch 4. Mai, 20.30 Uhr.