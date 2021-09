„Es geht darum, das Werk so gut wie möglich aufzuführen“, sagt Pianist Daniel Gerzenberg (rechts), hier zu sehen in einer Filmszene mit der Sopranistin Theresa Pilsl. Gemeinsam realisierten sie das Video „Porn Song“ nach einem Werk Franz Schubert. In den sozialen Medien wurde darüber kontrovers diskutiert. Foto: Boomtown Liedzentrum

Von Jesper Klein

Heidelberg. Wer einmal eingetaucht ist in die Welt des Kunstliedes, der weiß, welche Schätze hier geborgen werden können. Die alten Geschichten immer wieder neu mit Leben zu erfüllen, das gehört zur Rolle des Interpreten im Klassikgeschäft zweifellos dazu. Und dennoch wird der Wunsch nach Veränderungen laut. Nicht, dass der klassische Liederabend ausgedient hätte – doch gerade die jüngere Künstlergeneration ist es, die daneben nach Formaten sucht, um das Kunstlied neu zu erzählen.

Das Kurzfilmprojekt "Lied Me!" des Heidelberger Frühlings greift tief hinein in die Kiste der grundsätzlichen Fragen an den Klassikbetrieb, passend zu einem Festival, dessen Intendant Thorsten Schmidt sich neben dem bewährten Programm immer wieder auf alternative Pfade begibt und die Suche nach ihnen regelmäßig bei der Heidelberg Music Conference anstößt. Man fragt also: Was steckt noch im Kunstlied?

In neun individuellen Filmen gehen junge Künstler und Künstlerinnen dem nach. Während des Lockdowns kamen die Ideen beim gemeinsamen Brainstorming. Der Antrieb: Die Menschen süchtig machen nach dem Lied, einer zwar von je her persönlichen, oft nach innen gerichteten, sich nach außen aber eher konservativ gebenden Kunstform. Die Kurzfilme sind zunächst formal besonders. Sie zeigen die Lied-Protagonisten im Alltag, in der Bar oder im Hotelzimmer. Die Botschaft: Lied kann überall passieren. Die Sopranistin Fanny Soyer suchte und fand ihr Publikum sogar in der Heidelberger Fußgängerzone.

Die Themen setzten die Interpreten. Für die Sopranistin Ketevan Chuntishvili geht es um die Sorge, dem Leistungsdruck gerecht zu werden. Dahinter steht auch die grundsätzliche Kritik an einem System, das ebensolche Freiräume, wie sie "Lied Me!" ausmisst, zu selten eröffnet. "Während der Ausbildung muss man sich anpassen und sich in den vorgegebenen Rahmen fügen", erzählt Chuntishvili. "Wenn man mit dir nicht zufrieden ist, bekommst du das Gefühl, nicht mithalten zu können. Das hemmt – und man baut noch mehr Barrieren um sich herum."

Auch dem Lied-Pianisten Daniel Gerzenberg fehlen im Klassikbetrieb die Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung. Zu oft ginge es nur um richtig oder falsch. "Es gibt diese Vorstellung eines richtigen Ideals, wie ein Stück aufgeführt werden soll. Während der Ausbildung geht es vor allem darum, diesem Ideal gerecht zu werden", sagt er. Ein wiederkehrendes Thema ist auch das Verhältnis von Komponist und Interpret. Der Gedanke, dass Interpreten hinter das Werk zurücktreten, sich demütig zeigen müssen, begegnet einem immer wieder in der Klassikwelt.

Die junge Interpretengeneration spielt dieses Spiel nicht mehr mit. Statt Beethoven und Co. auf einen Sockel zu stellen, wollen sie: Augenhöhe. "Die Idee, dass ein Stück wie ein Heiligtum ist, das man als Künstler nur ausführt, halte ich für altmodisch", sagt Gerzenberg und blickt auf die Arbeit mit lebenden Komponisten: "Wenn man mit zeitgenössischen Komponisten zusammenarbeitet, geht es nicht darum, Demut zu zeigen. Es geht darum, das Werk so gut wie möglich aufzuführen, damit es verstanden wird. Geschriebene Musik wird dadurch lebendig, dass sie mit der Fantasie desjenigen gefüllt wird, der sie aufführt."

Wozu das führen kann, sieht man besonders deutlich an dem Video "Porn Song", in dem Gerzenberg gemeinsam mit der Sopranistin Theresa Pilsl Franz Schuberts "Des Fischers Liebesglück" als musikalisches Liebesspiel inszeniert. Dass es dabei nicht um Selbstdarstellung geht, glaubt man Gerzenberg. Im Gegenteil: "Es sollte mehr um Inhalte gehen und weniger um Präsentation, Perfektion und Verkaufbarkeit", fordert der Pianist.

Kontrovers diskutiert wurde das Video in den sozialen Medien. Für den ein oder anderen Liebliebhaber bewegt sich dieses Experiment jenseits der Grenze des Erlaubten, des Sittlichen, die hier bewusst infrage gestellt wird. Damit trifft das Video durchaus einen Punkt. Denn: Sexualität ist in der Klassik mitnichten ein Tabu, man denke an die Opernbühne. Es ist vielmehr die unverblümte Herangehensweise, die hier neu ist."Wir übertragen die Inhalte ins 21. Jahrhundert", sagt Gerzenberg. Auf der Opernbühne ist das gang und gäbe. Doch während man bei Stoffen auf aktuelle Bezüge setzt, zögert man bei der musikalischen Aktualisierung aus gutem Grund. Der Grat ist schmal. Kunstlied neu zu denken, das bedeutet eben auch, etwas auszuprobieren, das nicht auf Anhieb gelingen muss. Und so muss man nicht restlos von jedem einzelnen Video überzeugt sein, um das Projekts zu verstehen: Junge Künstler zeigen sich so, wie sie sind. Das verdient Respekt. Richtig und falsch wird da zur Nebensache.

Info: Alle Kurzfilme gibt es unter www.lied-me.art.