Von Heide Seele

Heidelberg. Ein Jahr lang war Sandy Brown mit der Vorbereitung dieser Ausstellung beschäftigt und hat dabei die immensen Möglichkeiten, die dem Genre "Keramik" innewohnen, mal wieder angemessen ausloten können. Das stattliche Repertoire dieser häufig etwas skeptisch betrachteten Kunstform ist der Galeristin Marianne Heller in Heidelberg bestens vertraut, und aufgrund ihrer langen Erfahrung versteht die Künstlerin es instinktsicher, eigene Wege zu verfolgen. Nun stellt sie wieder in Heidelberg aus.

Die ist den Freunden dieser ganz besonderen Kunstsparte ein Begriff, denn ihre hochwertigen Keramiken waren bei Heller schon einmal zu sehen. Jetzt ist sie erneut in die hellen Räume am Adenauerplatz eingezogen, und wieder verbreiten die Exponate eine frohe Stimmung, denn sie scheinen von derselben Energie gespeist zu sein wie ihre Schöpferin. Der Titel der Schau ist etwas kryptisch, denn unter "Wizzipopbang, Colours and Rituals" lässt sich wenig vorstellen. Beim Besichtigen lernt man aber die oft ins Skurrile weisenden Ideen der kritisch-humorvollen Britin kennen. Sie verfügt über eine ausgeprägte Fantasie, und über ein unerschöpfliches Reservoir an kuriosen Einfällen, etwa dann, wenn sie zwei sich emporreckende Hände aus Keramik als Kerzenleuchter einsetzt. Das hat eine fast jugendstilige Anmutung und wurde wohl auch aus dieser Ecke inspiriert.

Derlei humorvoll (und manchmal auch kritisch) geht es bei Sandy Brown häufig zu, wobei ihre Arbeiten elegant erscheinen und positiv timbriert. Die erfahrene Keramikerin fertigt gerne Skulpturen für den Außenbereich oder entwirft Bilder, die sie dann auf spezielles Material überträgt. Sie versteht es dabei, intensives Rot mit Seladon und Kobaltblau zu kombinieren und gibt den Objekten fantastische Namen wie "Akkawasupremberama", "Akkwajjarra" und "Oblazza".

Letzteres ist die an eine Litfasssäule erinnernde und auch fürs Freie gedachte 190cm hohe Hohlform, die mit leuchtenden Farben überzogen ist. Durch ihren intensiven Glanz erregt sie (wie auch die ähnlich konzipierte "Otobazza") Interesse. Bei manchen freien Arbeiten legt Brown Wert auf ihre Benutzbarkeit. Spektakulär erscheint zum Beispiel der Riesenstuhl aus Keramik, den sie für das Frankfurter Museum für angewandte Kunst schuf. Den bezeichnet sie ganz zurecht als "Throne" und hat ihn bunt bemalt. Er wirkt wahrlich königlich. Die Objekte evozieren den Eindruck des Preziösen - allein aufgrund der differenzierten Gestaltung des handfesten Materials.

Ausgesprochen trutzig erscheinen dagegen die "Marukokko" genannten Findlinge, die aber nicht praktisch einzusetzen sind. Diese fertigte Sandy Brown aus Ton, den sie in Devon am Atlantik fand. Für ihre Heidelberger Ausstellung hat sich die Töpferin lange vorbereitet, und sie zeigt hier so ziemlich alles, was Keramik bieten kann.

Info: Sandy Browns Ausstellung in der Galerie Heller Heidelberg, Am Stadtgarten, Friedrich-Ebert-Anlage 2, läuft bis 29. Juli.