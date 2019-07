Von Heide Seele

Heidelberg. Wieder einmal treffen hier einige Künstler zusammen, die unter einem griffigen Thema ihre Werke zur Schau stellen. Das Motto, das wie gewohnt Werner Schaub zu danken ist, der auch die Einführungsansprache hielt, heißt diesmal "Die Figur". Das klingt ziemlich lapidar und ist ebenso vielfältig wie verschiedenartig auslegbar. Beim Rundgang kann man das leicht feststellen, denn es gibt bekanntlich nicht nur schlanke und "vollschlanke" Personen, sondern außerdem Mitmenschen, die es mit ganz anderen als nur figurbetonten Mitteln schaffen "bella figura" zu machen.

Die dem Begriff immanente Mehrdeutigkeit ist daher mal wieder ein guter Einstieg in ein Thema, über das nachzudenken lohnt, denn die vielseitige Schau setzt die Vorstellungskraft des Besuchers kräftig in Gang. Nebenbei stellt sie auch den am aktuellen Heidelberger Event beteiligten Künstlern ein positives Zeugnis aus.

So hatte sich zum Beispiel der in Simbabwe aufgewachsene Stanford Fata schon zum Beginn seines Wirkens für den Serpentin entschieden und investierte in seine Arbeiten nicht nur viel körperliche Kraft, sondern brachte für sie auch ein gehöriges Maß an Geduld und Energie auf. Der seit 2005 in Heidelberg lebende Bildhauer beschäftigt sich mit Form und Raum und betrachtet das Material als eines jener Hilfsmittel, die ihm unverzichtbar sind für seine von einer spürbaren Logik geprägten dreidimensionalen Figuren. Er verfügt dazu auch über ausreichend Fantasie, die unter anderem in den von ihm bevorzugten Steinen in märchenhaften Farben zum Ausdruck kommt.

Sein Kollege Knut Hüneke, der deutlich vom Kubismus inspiriert ist, verzichtet auf eine Feinbehandlung des Materials und setzt für seine Arbeiten ein mühsames Prozedere ein. Die Werke riefen schon bei der Vernissage eine starke Resonanz hervor. Darunter war der "Weibliche Kopfstand" aus Kerntuff, der rasch einen Abnehmer gefunden hatte, und eine unverwechselbare Handschrift weisen auch sein "Liegender" wie der "Sitzende" (beide aus Basalt) auf. Die massiven Eisengüsse Hünekes sind in einer Vitrine sicher aufgehoben.

Cholud Kassem, die eine ausgeprägte Affinität zu feierlichen Gewändern pflegt, ist mit vier Arbeiten aus einer zwanzigteiligen Serie vertreten, in denen sie ihre Leidenschaft für die von Priestern getragenen Soutanen erneut belegt. Sie setzt dafür Acryl und Wachskreide ein, und wer will, darf einen Blick in ihre in einer Vitrine liegenden Mappe nehmen.

Philine Maurus arbeitet mit trompe l’oeil-Effekten, die ebenso kunstvoll wie beeindruckend sind. Die ausgebildete Kostümbildnerin lässt einmal mehr ihre Kompetenz auf dem Sektor "Kleidung" durchschimmern, und sieht es dem Betrachter nach, der bei ihren mit eleganten Gewändern bekleideten "Vier Grazien",nur drei erkennt. Sie streut kleine Details ein, und eindrucksvoll ist wieder ein eleganter Faltenwurf.

Sophia Rüthel bevorzugt das Format 100 x 70 Zentimeter und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Akt. Sie präsentiert jetzt vier Varianten dieses Genres und spielt unterschiedliche Positionen durch wie Sitzen oder Liegen und will damit belegen, wie selbstverständlich Nacktheit sein kann, die sie weder als peinlich noch als kokett in Bild bringt.

Karl Heinz Treiber zeigt in seiner erfrischenden Acryl-Arbeit "Der Frühling" eine selbstbewusste und wohl auch aufmüpfige Schülerin, und auch sein schick gekleidetes "Dumbo"-Girl aus dem Szeneviertel in Manhattan (Dumbo steht für "Down Under the Manhattan Bridge") scheint nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein zu leiden. Cordula Meffert dagegen versteht es, auf fast märchenhafte Weise Figürliches oft nur anzudeuten wie bei ihrem ,,Tanz abstrakt".

Info: "Die Figur" im Forum für Kunst Heidelberg, Heiliggeiststraße 21, bis 4. August.