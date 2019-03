Heidelberg. (sal) Dr. Sascha Keilholz wird neuer künstlerischer und kaufmännischer Leiter des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH). Er folgt auf Dr. Michael Kötz. Der 66-Jährige leitet das 1952 begründete Festival seit 1991, dieses Jahr zum letzten Mal. In Heidelberg stehen die Filmzelte vom 14. bis 24. November - wie 2018 - auf dem Neuen Messplatz.

Der 1978 in Hamburg geborene Keilholz, der von 1998 bis 2004 Filmwissenschaft sowie Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in Berlin studiert hat, wird bereits ab Sommer dieses Jahres die Vorbereitung aufnehmen. Seit 2009 ist er Leiter des Regensburger Filmfestivals "Heimspiel". "Heimspiel" fördert internationales Autorenkino mit einem Schwerpunkt auf deutschsprachigen Künstlern. Keilholz lehrt seit zwölf Jahren Filmwissenschaft - zunächst an der FU Berlin, anschließend am Lehrstuhl für Medienwissenschaft der Uni Regenburg. Er war als Lektor für den NDR in der Redaktion Film- und Fernsehspiel sowie als stellvertretender Chefredakteur des Online Filmfachmagazins critic.de tätig und verfügt über einschlägige Erfahrungen im Filmrechtehandel. Keilholz ist verheiratet und hat drei Kinder, seit 2016 engagiert er sich politisch als Geschäftsführer des Bündnis 90/Die Grünen Oberpfalz.

Keilholz’ Vertrag ist laut Mitteilung der Stadt Mannheim auf fünf Jahre befristet, offiziell fällt der Gemeinderat die Entscheidung über die Personalie am 9. April. Für die zukünftige Durchführung des renommierten Filmfestivals steht auch eine Umstrukturierung an. So soll eine eigenständige GmbH gegründet werden, die der Kulturausschuss dem Gemeinderat empfohlen hat.

"Mit der Entscheidung für Dr. Sascha Keilholz haben wir die Weichen für die Zukunft unseres Filmfestivals gestellt. Er hat in den Auswahlgesprächen einen Vorgeschmack auf seine innovativen Ideen gegeben - ich freue mich darauf, was er nun angehen will", erklärt Heidelbergs Kulturbürgermeister, Dr. Joachim Gerner. Sascha Keilholz sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Der Herausforderung, das IFFMH in die Zukunft zu führen, blicke ich mit großer Hingabe und Leidenschaft als glühender Cineast entgegen."