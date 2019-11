Von Stefan Otto

Heidelberg/Mannheim. Das 68. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg und damit das letzte unter der Leitung von Michael Kötz ist zu Ende. Über die Vergabe der drei Hauptpreise des Festivals entschied diesmal das Publikum. Mit annähernder Stimmengleichheit beziehungsweise einem „Abstand im Promillebereich“ sprach es den „Grand Newcomer Award“ gleichermaßen dem kanadischen Inuit-Sportlerdrama „The Grizzlies“ wie der tschechischen Tragikomödie „On the Roof“ zu. Beide Filme, dazu den israelischen Beitrag „Good Morning Son“, empfahl auch die Jury der Kinobetreiber.

„Vielen Dank, saubere Arbeit!“ lobte Jiri Mádl, der Autor und Regisseur des tschechischen Films, auf Deutsch und schlug vor, am besten Mannheim und Heidelberg sogleich umzubenennen in „Filmheim und Kulturberg“.

Den „Talent Award 2019“ vergab das Publikum an das japanisch-mongolische Clash-of-Culture-Melodram „Under the Turquoise Sky“. Dem Film, der das Festival vor elf Tagen auch eröffnet hatte, sprach ebenso die Jury der internationalen Filmkritiker ihre Auszeichnung zu, als „unter cineastischen Aspekten selbstbewusstesten Film, den wir hier sahen“. Regisseur Kentaro kreiere spielerisch einen Mix der unterschiedlichsten Genres, der alle filmischen Aspekte wie Bildgestaltung, das Erzählen der Geschichte, die Schauspielerei, die Musik sowie das spektakuläre Sounddesign umfasse. „Ich finde es unglaublich, dass das Publikum dieselbe Entscheidung getroffen hat wie die Fachjury der Filmjournalisten“, urteilte der scheidende Festivaldirektor Michael Kötz.

Der „Special Award“ ging an das Roadmovie „End of Sentence“, das Vater und Sohn in Irland zusammenführt. Den Preis der Ökumenischen Jury erhielt die afghanisch-iranische Koproduktion „Rona, Azim’s Mother“.

2019 konnte das Filmfestival insgesamt 238 internationale Gäste begrüßen. An elf Tagen fanden insgesamt 282 Filmvorstellungen statt und in 161 Filmgesprächen diskutierten die Filmemacher anschließend mit ihrem Publikum. 35.500 verkaufte Eintrittskarten zählten die Festivalmacher am Ende, die mit den Tickets für das „Kinderfilmfest“ sowie den Eintritten der Fachbesucher auf 47.000 Besuche insgesamt hochrechneten. In Heidelberg kamen dabei etwa 20 Prozent weniger Besucher als an den vorherigen Festivalstandorten im Schlossgarten und in den Campbell Baracks.

Die sinkenden Besucherzahlen führen die Veranstalter darauf zurück, dass der aktuelle Standort am Heidelberger Messplatz doch „sehr unwirtlich“ sei. Kötz’ Nachfolger Sascha Keilholz möchte das Festival zukünftig nicht mehr in solchen Zeltkinos und im Mannheimer Stadthaus, sondern in verschiedenen bestehenden Kinos in Heidelberg und Mannheim stattfinden lassen. Das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg findet vom 12. bis 22. November erstmals unter seiner Leitung statt. „Jetzt kann ich nur noch sagen: Ich danke Ihnen!“ schloss Michael Kötz nach 28 Jahren als Direktor des Festivals, bevor er unter Standing Ovations sein Team auf die Bühne holte. Gemeinsam werden sie weiter das Ludwigshafener Festival des deutschen Films veranstalten – vom 26. August bis 13. September 2020.