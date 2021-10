Von Peter Wiest

Heidelberg/Mannheim. Es war ein mehr als gelungenes musikalisches Experiment, das da in der Mannheimer Alten Feuerwache über die Bühne ging beim "Festival für Jazz und Anderes", wie Enjoy Jazz ja zu Recht heißt. Die sechs Musiker der Mannheimer Formation "Black Project" hatten sich in Kooperation mit dem Verein "Livekultur Mannheim" zusammengetan mit dem 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Und ja: Das war dann in der Tat mal etwas Anderes – in einer im besten Sinne des Wortes irren und total mitreißenden Kombination zwischen Klangwelten aus den unterschiedlichsten Genres.

"The Black Project" ist bekanntermaßen eine Band, die nur zu gerne wandelt zwischen verschiedenen Klangwelten. Auch ohne den "Beistand" des Frauenchors haben sie mit ihren Bemühungen um eine "Neudefinition des Jazzrocks", wie sie es nennen, eine wachsende Schar von Fans gewonnen: Mit selbst komponierten Stücken, die oft sehr melodiös und manchmal fast melancholisch daherkommen, dann total freie und improvisierte Passagen enthalten, häufig in rockig-fetzige Sphären mit faszinierenden Soli von Gitarren und Trompete übergehen und meist in dann wieder überwiegend melodiöse Finali münden mit Passagen, die tatsächlich ins Ohr gehen und dort auch haften bleiben.

Exakt so war es auch in der Alten Feuerwache. Das Ganze wurde garniert mit sinnigen und originellen Sprüchen des Bandleaders Matthias Debus, der die hintergründigen Inhalte der einzelnen Stücke erläuterte, welche von sakralen und weltbewegenden Themen über eine "Öl-Trilogie" rund um das "schwarze Gold und den Schmierstoff des Kapitalismus" bis hin zu einem "Balzruf des Pleitegeiers" reichen.

Noch viel faszinierender werden diese Sound-Collagen allerdings dann, wenn der 4x4 Frauenchor mit auf der Bühne steht. Mit diesem hat sich "Black Project" für das im November erscheinende Album "Epic Wonderland" zusammengetan, so dass das Enjoy Jazz Konzert gleichzeitig zur Release-Party wurde.

Mit diesem Album ist in der Tat Ungewöhnliches und Großes gelungen, und selbst der Titel trügt nicht: Gemeinsam brechen sie auf ins Wunderland, diese Sängerinnen und Musiker. Erstaunlich dabei immer wieder, wie gut da alles zusammenpasst, perfekt getunt und in die richtige Balance gebracht durch die Dirigentin Heike Kiefner-Jesatko.

Dazu dann der austarierte und deutlich hörbar auch auf die Kooperation mit dem Chor ausgerichtete Sound der Mannheimer Project-Jungs. So wächst auf der Bühne zusammen, was zusammen passt: Chorale Klänge hinter beziehungsweise gemeinsam mit einer im besten Sinne avantgardistischen Band.

Während der Performance malte der Künstler Rainer Steve Kaufmann in der Alten Feuerwache live großformatige und nicht nur thematisch faszinierende Bilder, wie sie auch auf dem Cover des "Epic Wonderland"-Albums zu finden sind.