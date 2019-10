Von Peter Wiest

Heidelberg. Das ist mal etwas ganz Anderes beim Festival für Jazz und Anderes. Bereits die Besetzung könnte nicht ungewöhnlicher sein: zwei Celli, ein Perkussionist - fertig. Nein, natürlich nicht fertig: Über allem auch noch diese Stimme! Einfach begnadet, über welche Ton-Skala Nesrine Belmokh verfügt. Und wie eindringlich, wie ausdrucksstark, wie hochemotional und trotzdem irgendwie total locker sie umgeht mit dieser Stimme! Dass Enjoy Jazz sie nach Heidelberg geholt hat und sie jetzt da vorne steht auf der Bühne im Betriebswerk - ein Erlebnis der besonderen und ja, eben auch der andere Art.

Musik wird aus mehreren Kulturen gespeist. Und Kultur soll sich nicht bekämpfen, sondern ineinanderfließen, wie Festival-Chef Rainer Kern zu Beginn des Konzerts sagt. In der Tat: Da fließt einiges ineinander beim Auftritt von "Nes", wie die Sängerin ihre Gruppe nach den Anfangsbuchstaben ihres Vornamens genannt hat. Dass sie von der arabischen Musik her kommt (ihre Eltern stammen aus Algerien), ist unverkennbar. Klar sind zudem Einflüsse aus dem Jazz, aber auch aus der Klassik - und aus dem französischen Chanson. So entsteht eine eigene Mixtur: Nes pur eben - geprägt nicht nur durch diesen einzigartigen Gesang, sondern auch durch die beiden Mitmusiker.

Matthieu Saglio versteht es, allein mit seinem Cello für die gesamte Melodienvielfalt hinter dem Gesang zu sorgen; meist klingt sein Spiel so, als ob nicht nur sein Instrument, sondern zusätzlich ein Kontrabass, eine Geige und vielleicht eine Gitarre mit dabei wären. Unterlegt von der einfühlsamen und perfekten Rhythmusarbeit David Gadeos an Schlagzeug und Perkussionsinstrumenten, entsteht so ein harmonisches Ganzes - zu dem Nesrine Belmokh denn auch noch zusätzlich durch ihr eigenes, kaum weniger einprägsames Cello-Spiel beiträgt.

Augen schließen, zurücklehnen, entspannen, genießen. So lautet das Motto für die Zuhörer an diesem Abend. Das funktioniert prima - schweben doch fast alle Songs, die Nes ausgesucht hat, locker und leicht durch das Betriebswerk. Es sind überwiegend leise Töne, die allerdings von der Sängerin nicht weniger einprägsam herübergebracht werden als die eher seltenen lauteren Passagen: Musik zum Träumen einerseits; andererseits auch zum ganz bewussten Wahrnehmen der jeweiligen Stimmungslage. Irgendwie drängt sich dann spätestens ab dem dritten Lied der Vergleich auf: Ja, hier wird tatsächlich die Stille hörbar.

"Music is my Emotion", sagt Nesrine Belmokh klipp und klar. Nicht nur ihre Emotion ist die Musik an diesem Abend: Das Publikum fühlt mit. Und es darf, nein, es muss sogar mitsingen: Den vielstimmigen Refrain "Nes Music Band" lässt es die Sängerin intonieren als Hintergrund zu einem besonderen Song, mit dem sie gleichzeitig auf den Link verweist, unter dem ihre Band und ihre Musik bei der Suche im Internet zu finden sind.

Freude, Zuversicht, Glücksgefühle, aber auch Trauer; Emotionen fast jeglicher Art, alles fließend und angenehm gleitend; einprägsame Melodien, Poesie in Wort und Ton; dabei immer wieder besonders spürbar diese so archetypische Melancholie: All dies bringt Nesrine Belmokh mit ihrem multilingualen Gesang zum Ausdruck. Und es kommt eins zu eins rüber zum Publikum - egal, ob auf Englisch, Französisch oder Arabisch.

Einen klitzekleinen Wermutstropfen gibt es dann aber leider doch noch bei diesem fast in jeder Hinsicht "anderen" Enjoy-Jazz-Konzert: Bereits nach 75 Minuten ist Schluss. Und es gibt lediglich eine einzige Zugabe. Auch wenn diese mit einer ganz eigenen Version von "Ain’t no Sunshine" noch einmal ein absolutes Highlight darstellt: Das hätte nur zu gerne ein bisschen mehr sein dürfen.