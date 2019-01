Mannheim. (stot) Das Mannheimer Cinema Quadrat zeigt diese Woche "End of Landschaft - Wie Deutschland das Gesicht verliert". Die Dokumentation befasst sich kritisch mit der Umsetzung der Energiewende unter anderem im Odenwald. Ein Interview mit dem Journalisten und Filmemacher Jörg Rehmann (Foto: Privat).

Was hat Sie veranlasst, "End of Landschaft" zu drehen?

Der Impuls für den Film ist gewesen, dass um den Jahreswechsel 2016/17 eine Meldung durch die Medien ging, dass im Odenwald Flächen für 400 Windräder ausgewiesen werden sollen. Die Motivation war aber auch, dass in der Vergangenheit im Kino Filme zum Thema Energiewende und Klimaschutz angeboten wurden, die von Unternehmen der Erneuerbaren Energien bezahlt wurden. "Leben mit der Energiewende" war so ein Beispiel, oder der zweite Film von Al Gore, "Immer noch eine unbequeme Wahrheit", der indirekt aus solchen Quellen finanziert wurde. Das hat dazu geführt, dass wir einen Film machen wollten, der keine fertigen Antworten liefert, aber eine Möglichkeit gibt, das Ganze kritisch einzuordnen.

Was zeigt der Film?

Nachdem wir die ersten Eindrücke im Odenwald gesammelt haben, geht der Film an die Nordseeküste. Da oben kommt es zu dramatischen Entwicklungen, die auch seit Langem in der Kritik stehen, zur Verdrängung der Bevölkerung aus ihrer Lebens- und Wohnumgebung. Danach geht es weiter nach Mecklenburg-Vorpommern, wo der Vorsatz bestand, dieses Bundesland zu einer Art Elektrizitätswerk der Nation zu machen, dann in den Moselhunsrück und ins Saarland. Am Schluss kehrt der Film wieder in den Odenwald zurück, wobei Experten sich zur Frage äußern, wie effektiv die Energiewende eigentlich ist, und ob der eingeschlagene Weg im Verhältnis dazu steht, was man tatsächlich erreicht.

Konnten Sie für sich selbst ein Resümee ziehen?

Ich bemühe mich, nicht meine Meinung oder ein persönliches Resümee in den Vordergrund zu stellen, sondern grundlegende Fakten einander gegenüberzustellen. Und da ist es so, dass die Experten und selbst die Befürworter der Energiewende sagen, sie funktioniert in Deutschland nicht richtig und bringt nicht die Ergebnisse, die sie sollte. Wenn Sie so wollen, ist meine persönliche Einschätzung, dass wir uns nicht von Emotionen für eine vermeintliche Weltrettung leiten lassen, sondern in einen offenen Dialog eintreten sollten.

Info: "End of Landschaft" mit anschließender Diskussion am Mittwoch, 9. Januar, 19.30 Uhr, Cinema Quadrat im Collini-Center.