Regisseur und Hauptdarsteller in Personalunion: Shahbaz Noshir in einer Szene des in Heidelberg gedrehten Films "Puya - Im Kreis der Zeit". Foto: zg

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Vor dem Panorama mit den sanft geschwungenen Bergen ist ein Mann mit seinem Fahrrad unterwegs. Beschwerlich wirkt sein Weg unter dem weiten blauen Himmel. Als plötzlich die Fahrradkette reißt, folgt auf das spontane Fluchen eine halbe Enttäuschung. Denn Puya (Shahbaz Noshir) sollte eine Hochzeitsgesellschaft filmen. Dass es mit dem Job nicht geklappt hat, wird ihm später in einer Heidelberger Altstadtkneipe prompt von seinem Kumpel Matthias (Matthias Paul) vorgeworfen. "Es kotzt mich an, Hochzeiten zu filmen", beklagt sich Puya.

Als Schauspieler und Filmemacher lebt er eine prekäre Künstlerexistenz. Mit seinem lang gehegten Drehbuchprojekt über einen jüdischen Flüchtling namens Nimrod kommt er nicht richtig voran, während er schlecht schläft und sein Geld als Proband an einem medizinischen Institut verdienen muss. In Shahbaz Noshirs autobiografisch getöntem Langfilmdebüt "Puya - Im Kreis der Zeit", der dem griechischen Filmemacher Theo Angelopoulos gewidmet ist, leidet der melancholische Titelheld an den Bedingungen seines Exilantendaseins.

Dieses Schicksal teilt er wiederum mit Nimrod, dem Protagonisten seines gleichnamigen Drehbuchs, das von Verfolgung und Flucht während des Nationalsozialismus handelt. Eines Tages trifft Puya, der unablässig mit dem Stoff ringt, Nimord (Matthias Rott) im Wald.

Der jüdische Arzt ist offensichtlich der einzige Überlebende seiner Familie, will das aber nicht akzeptieren und widersetzt sich deshalb gegenüber seinem Autor dem für ihn vorgesehenen Schicksal. Puya weist diese Einmischung zunächst zurück, bis ihm die Berichterstattung über die im Mittelmeer ertrinkenden Flüchtlinge sowie die Begegnung mit Geflüchteten in einem Erstaufnahmelager eine versöhnliche Perspektive eröffnen.

Der iranische, seit 30 Jahren in Deutschland lebende Filmemacher und Schauspieler Shahbaz Noshir parallelisiert in "Puya" die Fluchtbewegungen verschiedener Zeiten, indem er dem realistischen Setting seines verhalten und in Andeutungen erzählten Films eine fantastische Ebene einzieht. Die Handlungsfragmente sind dabei nur lose verknüpft. Shahbaz Noshirs elliptischer Erzählstil schafft keine dramatische Handlung, sondern vermittelt, oft in langen Einstellungen gedreht, Ideen und Stimmungen.

Mit visuellen Metaphern und Brechungen erzeugt er darüber hinaus in teils leicht überhöhten Bildern ein schillerndes Geflecht aus fiktiven und autobiografischen Elementen. So wird Puya, der in Trennung von seiner Frau lebt, zum Beispiel auch mit dem Sterben seiner Mutter in der fernen Heimat konfrontiert. Einmal sagt er über deren Verlust: "Das ist der Preis der sogenannten Freiheit. Man rettet sich zwar, aber…" Und wenn Nimrod, der schließlich sowohl im Drehbuch als auch in der Spiegelfigur seines Autors seinen Ort findet, fragt, warum das alles immer wieder passiere, antwortet Puya: "Wir ernten den Sturm, den wir gesät haben."

Info: Heidelberg, Karlstorkino: 15. und 17. März, 19.30 Uhr, jeweils in Anwesenheit des Regisseurs; weitere Vorstellungen am 21. und 29. März.