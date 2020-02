Von Peter Wiest

Ahoi, Ihr Panik-Piraten! Da kommt Ihr also daher wie Phönix aus der Flasche. Aber einer muss den Job ja machen. Und sein Ding natürlich sowieso. Das wiederum kann keiner so gut wie der Panik-Präsident – anscheinend von Jahr zu Jahr noch ein bisschen besser. 2019 zumindest war eines der erfolgreichsten für Panik-Rocker Udo Lindenberg. Sein zweites MTV-Unplugged Album "Live vom Atlantik" stand wochenlang auf Platz 1 der Charts; seine Konzerte, darunter Anfang Juli gleich zwei in der Mannheimer SAP Arena, waren praktisch alle ausverkauft. Und zum Jahresende gab es dann auch noch die Premiere von "Lindenberg! Mach dein Ding!", des biografischen Films über die jungen Jahre Udos, der sich als damals vollkommen unbekannter "Niemand" aus Westfalen ins Musikbusiness aufmachte und schließlich in Hamburg den Durchbruch schaffte.

Erfolgsstory in gefärbtem Likör

Mehr kann man eigentlich nicht wollen. Oder doch? Einer wie Udo anscheinend schon. Denn rund um die Produktion seiner letzten beiden Alben hat er auch noch zahlreiche Likörelle geschaffen. Diese sind jetzt auf Ausstellungstour, eine Auswahl davon wird bis zum 24. Februar im Heidelberger Hauptbahnhof präsentiert. Vom 22. März bis 1. April sind sie dann im Mannheimer Hauptbahnhof zu sehen.

Was genau Likörelle sind, wissen Lindenberg-Fans: Von ihm selbst gefertigte Aquarelle, bei denen der Künstler statt herkömmlicher Farben eingefärbte Liköre zum Malen benutzt. Erfunden hat er diese Technik selbst. Und mit solchen Likörellen illustriert er immer wieder mal seine Songs. Das dann natürlich wieder auf die ureigene Art, die so typisch für ihn ist: Von den Motiven her in einer Mischung aus augenzwinkerndem Schalk und durchaus ernst zu nehmenden Blicken auf den Rock’n’Roll-Alltag; nicht selten auch mit Ansätzen zu Gesellschafts- und Sozialkritik. Und von der Technik her so, wie eben alles bei Udo Lindenberg ist: kreativ, originell, ureigen, Panik-typisch– und sowieso über jeden Zweifel an seinem Können erhaben.

Legendär sind Udo Lindenbergs Likörelle: Aquarelle zu seinen Songs, gemalt mit Likör.

Zehn Likörelle sind derzeit auf den großen Schautafeln mitten in der Bahnhofshalle zu sehen, um die herum permanent großer Andrang herrscht. Zahlreiche Interessenten nehmen sich die Zeit nicht nur zum ausgiebigen Betrachten der Kunstwerke, sondern auch für Selfies vor dem einen oder anderen Motiv – je nach persönlichem Gusto, von den "Panik-Piraten" bis zu "Phönix aus der Flasche". Die einzelnen Likörelle sind stets kombiniert mit den dazu passenden Songtexten, von denen Lindenberg ja ebenfalls die meisten selbst geschrieben hat, sowie mit der dazu gehörigen Lindenberg-Playlist auf den Ausstellungstafeln. Unter ihnen sind die mit bekanntesten Hits wie etwa "Mein Ding", "Wir ziehen in den Frieden", das eingangs erwähnte "Einer muss den Job ja machen" – und selbstverständlich auch "Alles klar auf der Andrea Doria", womit in den 1970er Jahren die nicht enden wollende Erfolgsstory von Udo und seinem Panik-Orchester einstmals begann.

Ein bisschen schließt sich mit dieser Ausstellung für Udo Lindenberg denn auch in Heidelberg ein Kreis. Denn dass er mit seinem Panik-Orchester erstmals in der Stadthalle auftrat, ist ziemlich exakt 45 Jahre her: Am 21. Februar 1975 gab er dort ein Konzert. Als Schlagzeuger allerdings stand Udo schon fast vier Jahre vorher auf der Bühne des Heidelberger Kongresshauses – am 5. Juni 1971 mit Klaus Doldingers Band im Rahmen der damaligen "Heidelberger Jazz-Tage".