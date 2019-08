Von Marion Gottlob

Heidelberg. Kann man bei dieser Ausstellung mit Sekt auf die Eröffnung anstoßen? Diese Frage stellte sich bei der Präsentation "Emil J. Gumbel - Statistiker, Pazifist, Publizist" im Universitätsmuseum. Die Ausstellung mit Leihgaben aus München und aus dem Universitätsarchiv hat durch politisch motivierte Verbrechen an Aktualität gewonnen. Charlotte Lagemann, Kuratorin des Universitätsmuseums, entschied sich für Sekt: "Wir stoßen auf einen Menschen an, der für Freiheit und Demokratie eingetreten ist."

Die Ausstellung wurde von Wissenschaftlern der Technischen Universität München und des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in Berlin entwickelt. In einem dreijährigen Projekt forschten die Wissenschaftler in Europa und den USA, führten Interviews mit Zeitzeugen und erschlossen Dokumente zum Leben von Emil J. Gumbel. Prof. Matthias Scherer von der TU München sagte bei der Eröffnung: "Jeder Mathematiker kennt die Methoden von Emil J. Gumbel."

Der geniale Mathematiker Gumbel nutzte seine Begabung nicht nur für die Wissenschaft, sondern erfasste und bewertete mithilfe von statistischen Berechnungen gesellschaftliche Ereignisse, warnte dann vor Gefahren. Seine Warnungen vor der Brutalität der Nazis waren vergeblich - aber sie können uns heute zur Wachsamkeit ermahnen.

Der Protagonist wurde 1891 in München in ein liberal-jüdisches Elternhaus geboren. Er studierte vor Ort Mathematik und Nationalökonomie. 1914 wurde Gumbel zum Doktor der Staatswissenschaften promoviert. Er meldete sich dann freiwillig zum Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg. Doch in wenigen Monaten, nach dem frühen Tod seines Bruders und seines Cousins, wandelte er sich zum "militanten Pazifisten".

Gumbel knüpfte Freundschaften zu Gleichgesinnten wie Carl von Ossietzky, Albert Einstein und Kurt Tucholsky. Dieses Engagement war in der Weimarer Republik lebensgefährlich. Scherer: "Er entging nur zufällig 1919 einer standrechtlichen Erschießung durch Soldaten einer Schützendivision." Noch ein Gumbel-Zitat von Ingo Runde, Leiter des Universitätsarchivs: "Toten des Weltkriegs zu gedenken - die, ich will nicht sagen, auf dem Felde der Unehre gefallen sind, aber doch auf grässliche Weise ums Leben kamen."

"Wie ein Paukenschlag", so Scherer, "wirkte sein Buch ,Zwei Jahre Mord‘, eine 1921 veröffentlichte Untersuchung zu den juristischen Nachspielen politisch motivierter Morde." Der Wissenschaftler untersuchte damals 354 politisch motivierte Morde, unter anderem an Rosa Luxemburg und Walther Rathenau. Er nannte nicht nur die Namen der Opfer und Täter, sondern auch der Richter, die auf diese Morde nur selten angemessen reagierten.

Scherer: "Die Kapitalverbrechen wurden auch juristisch verharmlost und beinahe lachhaft milde geahndet." Offizielle Untersuchungen konnten Gumbels Darlegungen nicht widerlegen. "Dafür hatte der Statistiker Gumbel zu exakt und methodisch unanfechtbar gearbeitet - ein Prinzip, das er während der kommenden Jahre, in denen er sich als unbeirrter Fürsprecher der Demokratie und als früher Chronist des rechten Terrors international einen Ruf erwarb, beibehielt."

Nach Studien in Berlin wurde Gumbel Dozent an der Universität Heidelberg, wo er sich 1923 habilitierte. Mit seinem politischen Engagement, vor allem gegen die Kriegsverherrlichung, eckte er jedoch heftig an. Sowohl bürgerliche Professoren als auch nationalsozialistische Studentenverbände sahen darin eine Entehrung der Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Als er als Kriegerdenkmal eine Kohlrübe vorschlug, entzog man ihm die Lehrerlaubnis.

In Frankreich konnte sich Gumbel eine neue, akademische Existenz aufbauen. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 1940 musste er fliehen. In seinem Essay beschreibt er die Odyssee, wie er mit Tausenden von anderen Flüchtlingen einen Ausweg suchte, immer in der Angst vor Verhaftung, Folter und Tod. In seinem Aufsatz "We escaped" erinnerte er sich später: Für die Flucht zog er seinen besten Anzug an - und dazu eine alte Jacke. "Das beschäftigte mich Tag für Tag." Verzweifelt irrte er durch Südfrankreich. Alle Hotels und Gasthäuser waren ausgebucht - ein Stuhl für eine Nacht sollte 50 Francs kosten. Also übernachtete er im Freien.

Über Spanien und Portugal erreichte Gumbel New York. Er wurde zu einem weltweit geschätzten Mathematiker auf dem Gebiet der Extremwert-Statistik. Kein Wasserbauprojekt wird ohne seine Formeln realisiert. Ein Beispiel: Mit seinen Ideen können extreme Ausnahmen berechnet werden, so dass ein Staudamm nicht nur den normalen Belastungen, sondern auch extremen Ereignissen wie einem Jahrhundert-Hochwasser standhalten kann.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hielt Emil J. Gumbel mehrmals Gast-Vorlesungen in Deutschland. Er bedauerte es allerdings sehr, dass er nur als Spezialist für Statistik geschätzt wurde. Seine politischen Einschätzungen waren nicht gefragt. Emil Julius Gumbel starb 1966.

Info: Die Ausstellung "Emil J. Gumbel - Statistiker, Pazifist, Publizist" im Universitätsmuseum, Grabengasse 1, ist bis 19. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten: Di bis So, 10 bis 18 Uhr.