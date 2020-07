Stuttgart. (dpa) Der Rapper und Musiker Max Herre wechselt das Fach, zumindest ein bisschen. Nach Angaben der Württembergischen Staatstheater in Stuttgart wird der 47-Jährige "Artist in Residence" an der Oper seiner Heimatstadt. In der kommenden Saison werde Herre das Opernhaus zu seinem "Musikzimmer" machen, kündigte Intendant Viktor Schoner am Mittwoch an.

Herre, bekannt unter anderem durch die Gruppe Freundeskreis, werde am Eröffnungskonzert zum Saisonauftakt teilnehmen und auch als Jazzer auftreten. "Wir alle hier lieben die Oper, haben aber gleichzeitig keine musikalischen Scheuklappen", sagte Schoner. In Herre habe das Haus einen der wichtigsten und klügsten deutschen Hip-Hop-Musiker gewinnen können.