Von Jenny Tobien

Frankfurt. "Dem Wahren Schoenen Guten". Der Schriftzug prangt in großen Lettern auf dem hellen Kalksandstein über dem Eingangsportal der Alten Oper in Frankfurt. Das Gebäude hat eine bewegte Geschichte hinter sich. In einer Kriegsnacht 1944 wurde das prachtvolle Opernhaus zerbombt, später galt es lange als die "schönste Ruine Deutschlands." Nach vielen Debatten kam es schließlich zum Wiederaufbau und zur feierlichen Wiedereröffnung am 28. August 1981.

"Die Alte Oper hat zwei Leben. Zum einen als 1880 gegründetes Opernhaus und dann, nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, als 1981 wiedereröffnete Alte Oper, mit den alten Grundmauern und einem modernen Innenausbau", sagt Intendant Markus Fein. "Da ist diese Spannung von Innen und Außen, von Historie und Modernität, die das Gebäude ausmacht."

Schon im früheren Opernhaus wurde Musikgeschichte geschrieben: So feierte man dort in den 1930er-Jahren die Uraufführung der Carmina Burana. Später gingen in der Alten Oper Musikgrößen ein und aus: Daniel Barenboim, Herbert von Karajan, José Carreras, Anne-Sophie Mutter, Plácido Domingo aber auch Pink Floyd, Leonard Bernstein, Shirley Bassey, Frank Zappa oder Udo Lindenberg spielten hier. Und für die nächste Saison haben sich unter anderem Igor Levit oder Iggy Pop angekündigt. Längst wird das Gebäude aber nur als Konzerthaus, sondern auch für Kongresse genutzt.

Die Pläne für das 34 Meter hohe Gebäude im Renaissancestil stammten von dem Berliner Architekten Richard Lucae. Zur Eröffnung 1880 gab es Mozarts Don Juan, unter den Ehrengästen: Kaiser Wilhelm I. Nach der weitgehenden Zerstörung war es dann ein langer Weg bis zum Wiederaufbau. Wegen der Nachkriegsnöte überließ man die Ruine zunächst sich selbst. Nachdrücklich setzten sich viele Menschen für den Wiederaufbau der Oper ein.

Dabei fanden sie prominente Unterstützer, etwa den Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann. Schließlich gab der Magistrat grünes Licht und 1977 konnten die Bauarbeiten beginnen. "Ohne das Engagement der Frankfurterinnen und Frankfurter wäre sie vermutlich nie wieder aufgebaut worden", sagt Oberbürgermeister Peter Feldmann. "Das macht die Alte Oper zu mehr als einem Wahrzeichen. Sie steht für Bürgersinn, für eine Stadtgesellschaft, die sich einmischt."