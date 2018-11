Von Monika Frank

Bei uns muss Philipp Löhle nicht mehr groß vorgestellt werden. Schon gar nicht in Mannheim, wo er zurzeit Hausautor am Nationaltheater ist, das zuletzt sein Stück "supernova (wie gold entsteht)" zur Uraufführung brachte, oder in Heidelberg, wo er 2008 mit "Lilly Link" Stückemarkt-Preisträger war. Das Schweizer Publikum hatte aber noch kaum Gelegenheit, ihn als erfolgreichen deutschsprachigen Jungdramatikern kennen zu lernen. Was sich nach dem spektakulären Einstand seiner "Trilogie der Träume" am Konzert Theater Bern ändern dürfte. Im Wettbewerb um den NachSpielPreis des Stückemarkts war dieses kaum zu toppende komödiantische Groß-ereignis in der Inszenierung von Jan-Christoph Gockel nun auch in Heidelberg zu erleben und ließ drei Stunden wie im Flug vergehen.

Der Einfallsreichtum der Regie und die unbändige Spiellust der Gäste machen sich sofort bemerkbar. Kaum hat man das Haus betreten, so ist man schon einbezogen in ein netzartig verwobenes Gesamtkonzept aus Ausstellung und Aufführungen, Videos, Mitmachtheater und Puppenspiel. Erste Hinweise im Foyer auf die lange Liste eidgenössischer Tüftler und Visionäre, welche nie die ihnen gebührende Anerkennung fanden (wie der Eiffelturm-Erfinder Maurice Koechlin), führen zur Rauminstallation im Alten Saal mit den abenteuerlichen Maschinen der Aktivistengruppe "Die fünf Sinne" aus Löhles "Lilly Link", dem ersten Teil der Trilogie, den die Regie in einem Fernsehstudio spielen lässt. Der Moderator der Show "Wer hat's erfunden?" konfrontiert die eisern an ihren Weltverbesserungsideen festhaltende Lilly (Mona Kloos) mit ihren kommerziell abgedrifteten Weggefährten. Die Zuschauer über-nehmen den Part der Studiogäste und dür-fen die wiederbelebten Sinnesattacken der Ex-Revolutionäre nachempfinden.

Auch in den folgenden Trilogie-Teilen, "Die Kaperer" und "Genannt Gospodin", geht es um oft als Spinner abqualifizierte Solitäre im Heer der Mitläufer, die eigene Wege gehen. Auf der Bühne des Marguerre-Saals ist eine Miniaturlandschaft aus Stadt, Wiesen, Fluss und Berg aufgebaut (Ausstattung: Julia Kurzweg), die vom pinkfarbenen Haus des Öko-Architekten Mörchen dominiert wird, der in seiner Ratlosigkeit überwiegend von Benedikt Greiner dargestellt wird, mit Hilfe des Ensembles noch in fünf weiteren Varianten. Einer der wenigen nicht so überzeugenden Einfälle der sonst so treffsicheren Regie. Mörchen weiß um die Macht des Wassers, sein schwimmfähiges Haus wird die Rettung für die Menschheit sein, wenn infolge des anhaltenden Raubbaus an der Natur die nächste Sintflut kommt. Tragischerweise macht ihm jedoch gerade die Natur einen Strich durch die Rechnung.

In "Genannt Gospodin", dem stärksten Stück der Trilogie, steigert sich der Abend noch einmal enorm, vor allem deshalb, weil der unbeugsame Arbeitsverweigerer aus antikapitalistischer Überzeugung mit dem abgründig seelenvollen Andri Schenardi ideal besetzt ist. Brillant auch alle übrigen Darsteller, die bei "Gospodin" ihre ergiebigsten Rollen haben, in die Löhle viel Gesellschaftskritik eingeschrieben hat. Publikumsliebling war dennoch ein nur aus Holz und Fell geschaffenes und durch Michael Pietsch zum Leben erwecktes Kunstgeschöpf: Gospodins Lama. Auf dessen entzückende Kapriolen näher einzugehen, wäre aber schon wieder eine lange Geschichte für sich in dieser vor Geschichten überquellenden Inszenierung...