Von Heide Seele

Das Stück wurde zum ersten Mal im Jahr 2000 in London aufgeführt. Es war so erfolgreich, dass es inzwischen auch an vielen anderen Bühnen zu sehen war, zumal es die Frage berührt, wer denn im Zweifelsfall der Verrückte ist, der Arzt oder der Patient. Jetzt hat Ute Richter für das Heidelberger Zimmertheater Joe Penhalls "Blau / Orange" inszeniert, und die Reaktion des applausfreudigen Publikums bewies einmal mehr, welch gutes Händchen die Theaterleiterin im Aufspüren neuer, ergiebiger Stoffe hat, für die sie auch stets die optimalen Darsteller auszuwählen weiß.

Die Handlung spielt in einem Psychiatrischen Krankenhaus in London. Im Mittelpunkt steht der farbige Patient Christopher, der durch die Psychomühle gedreht wird. Er leidet unter einem Borderline-Syndrom und hört Stimmen. Zwei Experten befassen sich mit seinem Fall, und ihre individuell-unterschiedliche Einschätzung der Krankheit bildet den Spannungsbogen der Aufführung. Sie grundiert von der kaum eindeutig zu beantwortenden Frage: "Was ist normal?" Im Fokus steht aber auch das nach wie vor aktuelle Problem, ob ein Mensch als Versuchskaninchen herhalten darf.

Großformatige Porträts der Psychiater Hans Prinzhorn und Sigmund Freud, gemalt von Gerlinde Britsch, hängen beziehungsreich an der Wand und signalisieren, worum es geht: nämlich darum, den auftretenden Charakteren auf den Grund ihrer Wesensart zu leuchten. Die Motive ihres Handelns zu erforschen, fällt nicht schwer, denn sowohl Oberarzt Robert als auch Assistenzarzt Bruce sind ehrgeizige Mediziner, die an ihrer Karriere interessiert sind.

Die Rollen sind mit Christian Schulz und Philipp Oliver Baumgarten optimal besetzt; der schwarze Christopher wird überzeugend verkörpert von Patrick Joseph. Er erfüllt seine Aufgabe als Katalysator mit Bravour, indem er Naivität mit einer wirksamen Prise Durchtriebenheit anreichert. Zudem ist er ein echter Sympathieträger. Dazu verfügt er über ein nahezu kabarettistisches Talent, vor allem bei den Debatten über das Verrücktsein. Und seine Freude auf die baldige Entlassung artikuliert er auch ohne Worte mit anrührender Intensität.

Der Autor Joe Penhall scheint sich auf dem medizinischen Sektor gut auszukennen und vermag seinem Stück durch dieses Wissen zusätzliche Authentizität zu verleihen. Der Theaterbesucher fühlt sich bei den Fachgesprächen zwischen Robert und Bruce - dank dem intensiven Agieren von Christian Schulz und Philipp Oliver Baumgarten - fast in die Schlüssellochperspektive gedrängt.

Wenn einer der Mediziner sagt, dass ein längerer Klinikaufenthalt Christopher noch kränker machen könne, sieht sich der Zuschauer zur eigenen Stellungnahme aufgefordert und mag dabei über mögliche Varianten nicht nur ärztlichen, sondern mitmenschlichen Verhaltens nachsinnen. Die blaue Orange gibt dabei den "basso continuo" ab. Überhaupt ist das Stück voller Anspielungen mit absurden Einschüben. Es kreist um Kollegen, Karriere und Rivalitäten und vermittelt weise Erkenntnisse über das Leben und das "Verrücktsein".

Fi Info: "Blau / Orange" im Zimmertheater Heidelberg, Hauptstraße 118, läuft bis Ende Juni. Beginn 20 Uhr, sonntags 17 Uhr. Karten unter Telefon 06221 / 21 0 69.