Thomas Hampson in seinem Element: Der Weltstar ist derzeit wieder zu Gast in Heidelberg und leitet die Lied Akademie im Ballsaal der Stadthalle. Foto: Friederike Hetschel

Von Matthias Roth

Heidelberg. Warten auf den Meister: Der Weltklasse-Bariton Thomas Hampson verspätete sich auf dem Weg von Zürich nach Heidelberg, und so nutzte Frühlings-Intendant Thorsten Schmidt die Gelegenheit, die anwesenden Stipendiaten der diesjährigen Lied Akademie im Rahmen des Heidelberger Frühling zu bitten, sich vorzustellen.

Zehn Sängerinnen und Sänger sind es diesmal, sie kommen unter anderem aus Brasilien, China, den Niederlanden, Finnland, den USA oder Deutschland. Viele studieren hier, einige sind zum wiederholten Mal in Heidelberg zu Gast und genießen hier besonders die außergewöhnlich entspannte Arbeitsatmosphäre: "Das ist eine totale Oase hier!", schwärmt eine Sängerin, und ein Sänger erklärt den Unterschied zwischen Lied und Oper. "Man steht quasi nackt auf der Bühne! Man kann sich nicht hinter einer Rolle verstecken." Das mache das Lied zu einer unglaublich aufregenden Sache, "viel aufregender als Oper".

"Das ist eine geile Kunstform!", gesteht ein Dritter. Andere verweisen auf die Vorbereitungen, die stattfinden, bevor man auf die Bühne geht und die Hampson besonders wichtig sind, da das Singen immer auch ein körperlicher Akt sei über die Bewegung der Stimmbänder hinaus. So beginne der Morgen stets mit Sport- und Yoga-Übungen, um sich physisch in Schwung zu bringen.

Als Thomas Hampson dann am Donnerstagmorgen eintraf, begrüßt er zuerst die Heidelberger im voll besetzten Ballsaal, dann aber die vielen Menschen da draußen, die den Live-Stream an den Computern, zum Beispiel auf Facebook, verfolgen: 40.000 seien es im letzten Jahr gewesen und nicht nur Interessierte, die einmal reinklicken, sondern meistens solche, die den öffentlichen Unterricht dauerhaft verfolgten. "Und da behaupten einige Leute, dass Liedkunst elitär sei! So ein Blödsinn!", entrüstete sich Hampson. Das beweise "die Ignoranz derjenigen, die das behaupten", denn nichts verbinde die Menschen so sehr wie das Lied, über alle Grenzen und sozialen Schichten hinweg. Wer dieses Kulturgut kleinrede, unterstütze den "kulturellen Suizid", wie er derzeit in den USA, aber auch in Europa zu beobachten sei. Hampson ereiferte sich geradezu, bevor er mit der eigentlichen Arbeit begann.

Wie jedes Jahr endet auch die diesjährige Lied Akademie - es ist die neunte - mit einem Abschlusskonzert am Sonntag, diesmal in der Alten Aula der Universität. Zuvor gibt es noch einen Themen-Tag am Samstag, an dem sich alles um den Komponisten Franz Schubert und seine rund 600 Lieder dreht.

Info: Täglich bis Samstag ab 10 Uhr im Ballsaal der Heidelberger Stadthalle. Tageskarte: 20 Euro.