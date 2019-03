Von Patrick Mertens

Heidelberg. In dieser Musikshow verwischt die versierte Wiener Opernsängerin Elisabeth Kulman gekonnt die Grenzen zwischen ernster und populärer Musik und zeigt, dass ihre facettenreiche Stimme nicht nur für klassisches Repertoire bestens geeignet ist. Egal ob Musical, Jazz oder Popmusik, Elisabeth Kulman präsentierte im Rahmen des Heidelberger Frühling in der Stadthalle ihr Solo-Programm "La femme c’est moi" mühelos mit einer breiten Palette musikalischer Stile.

Von ihr selbst konzipiert, waren die ausgefeilten Arrangements von Bratschist Tscho Theissing, der für den Abend einen ebenso überraschenden wie prägnanten Klang entwickelte, eine Besonderheit des Programms. Die Musiker der retourniert spielenden siebenköpfigen Band zeigten dabei in der humorvollen Interaktion mit der Sängerin auch ihr schauspielerisches Talent.

"About Love and Time": Auf Kontraste angelegt waren die Medleys im ersten Teil der Show. Gleich zu Beginn ging die von Kulman nuanciert vorgetragene Arie "Mon cœur s’ouvre à ta voix" aus Saint-Saëns’ Oper "Samson et Dalila" nahtlos in Cole Porters "Kiss me, Kate"-Nummer "I Hate Men" über. Hier zeigte die stets bühnenpräsente Sängerin, dass sie auch mit jazzigen Musicalsongs souverän umgehen kann. Immer wieder wurde das faszinierte Publikum durch scharfe und oftmals humoristische Übergänge überrascht.

In diesen kunstvollen Zwischenspielen stellten die Bandmusiker ihr solistisches Können unter Beweis. Während Violinist Aliosha Biz einige der bekannten Nummern durch seinen hypnotischen Klezmer-Sound erfrischend neu interpretierte, passte der rauchig dunkle Klang von Gerald Preinfalks Klarinetten- und Saxofonspiel perfekt für die jazzigeren Passagen. Maria Reiters pointiert eingesetztes Akkordeon rundete das Klangbild stimmig ab.

Die "Violence and Salvation" betitelte zweite Hälfte des Programms eröffnete die Band zunächst allein mit einer kammermusikalisch arrangierten Version des Wagnerschen "Walkürenritts". Diesem verliehen das abgerundete Spiel von Cellist Franz Bartolomey und der Kontrabass Herbert Mayrs eine eindrucksvolle Tiefe.

Im Anschluss begeisterte Kulman mit einem umfunktionierten Fahrradhelm als Walküre verkleidet das Publikum mit einem parodistischen Parforceritt durch verschiedenste Wagner-Opern. Nachdenklichere Töne wurden schließlich in eindringlicher Präsentation von Bert Brechts und Kurt Weills "Seeräuber-Jenny" angeschlagen, die Elisabeth Kulmans Möglichkeiten auch für dieses Genre aufzeigte und die Eduard Kutrowatz ausdrucksstark am Klavier begleitete.

Langer Beifall.