Von Christoph Wagner

Heidelberg. Thomas Hampson, der Leiter der Liedakademie, ist nicht nur ein Weltstar als Sänger, sondern darüber hinaus ein ebenso begeisterter wie begnadeter Pädagoge - und er könnte, ganz nebenbei gesagt, sicher auch als Entertainer gutes Geld verdienen.

Beim Liedgesang stehe man gleichsam nackt auf der Bühne, formulierte einer der Stipendiaten bei der Begrüßung, und um wie viel härter muss es sein, wenn man nicht nur singen muss, sondern sich vor dem Publikum auch mit Kritik und Korrektur auseinanderzusetzen hat. Ein ungeschicktes Wort könnte hier manche Stimme mindestens vorübergehend verstummen lassen.

Nichts dergleichen bei Hampson. Mit schlafwandlerischer Sicherheit erkennt er, was dem Sänger im Moment hilft, seinen Vortrag zu verbessern, und seine Sprache ist dabei so freundschaftlich, ja liebevoll, dass kein Stress aufkommen kann. Im Gegenteil erreicht er so in kürzester Zeit verblüffende Verbesserungen, und dem Sänger ist der Applaus des Publikums sicher.

Die Auseinandersetzung mit dem Gedicht, das einem Lied zugrundeliegt, ist Hampsons zentrales Anliegen. (Dass das für viele Stipendiaten ungewohnt war, wirft kein gutes Licht auf Gesangsunterricht, der anderswo erteilt wird.) Erst müsse der Sänger den Text verstehen - und vor allem: "Du musst den Text lieben, wenn du singst!" Erst so kann man die "Landkarte der Seele" entschlüsseln, die jedes Lied enthält.

Der ganze Samstag war Franz Schuberts Liedschaffen vorbehalten. Hier war auch Hartmut Höll, einer der weltweit gefragtesten Liedbegleiter, mit von der Partie. Die Fragestellung war ungewöhnlich: Was bedeuten die Opuszahlen für die Schubertlieder? Grundsätzlich haben sie bei Schubert nichts mit der Entstehungszeit der Kompositionen zu tun, sondern geben an, in welcher Reihenfolge er (und später seine Erben) sie zum Druck gegeben haben. Bei den Liedern hat er immer mehrere zu einem Opus zusammengefasst, auch solche, deren Entstehungszeit weit auseinanderliegt. Frage: Zufall, kommerzielle Interessen des Verlegers, oder wollte Schubert inhaltlich zusammengehörende Minizyklen schaffen?

Dabei wurde nicht nur gefachsimpelt, sondern aus allen Opera wurden von den Stipendiaten Liedern vorgetragen. Darunter waren manche, die so gut wie nie zur Aufführung kommen. Wir erlebten einen Querschnitt durch Schuberts Liedschaffen.

Fazit: Die meisten Opera sind tatsächlich Minizyklen. Eine wertvolle Anregung vor allem zur Programmgestaltung von Liederabenden.

Am Sonntagvormittag dann das Abschlusskonzert des Heidelberger Frühlings in der Alten Aula der Universität. 33 Lieder wurden von zehn Sängerinnen und Sängern vorgetragen: Eindrücklicher kann man die Vielfalt der Gattung Lied kaum demonstrieren. Es wurde durchgängig auf hohem Niveau musiziert, das gilt insbesondere auch für die Klavierbegleiter.

Pars pro toto können hier nur die Höhepunkte genannt werden: Bei Mahlers "Ich bin der Welt abhanden gekommen" erreichte die Sopranistin Theresa Pilsl eine kaum zu überbietende emotionale Dichte. Zum Abschluss des fast zweistündigen Programms demonstrierte die Mezzosopranistin Yajie Zhang aus Shanghai in Liedern von Schumann, Debussy und Brahms eine Vielfalt und Innigkeit des Ausdrucks, die gänzlich vergessen ließen, dass sie in einer völlig anderen Kultur aufgewachsen ist und erst vor vier Jahren mit der deutschen Sprache in Berührung kam.

Beifall, Blumen, Dankesreden und der von allen Stipendiaten a cappella gesungene Schlager "Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren" am Schluss machten deutlich: Die Liedakademie war nicht nur ein Meisterkurs im Liedgesang, sondern sicher auch für alle Beteiligten ein unvergessenes menschliches Erlebnis.