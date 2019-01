The Brooklyn Rider beim Streichquartettfest 2018. Foto: sv

Heidelberg. (MR) Als man vor 15 Jahren in der Villa Bosch zum ersten Mal die Idee realisierte, ein Wochenende im Rahmen des Musikfestivals "Heidelberger Frühling" allein der Gattung Streichquartett zu widmen, konnte man nicht ahnen, was für ein Selbstläufer sich daraus entwickeln würde. Festival-Intendant Thorsten Schmidt war selbst überrascht, wie dieses Format nach zögerlichem Beginn rasch an Fahrt aufnahm.

Heute rüsten sich die Quartettfans in ganz Deutschland und dem anliegenden Ausland nicht nur jährlich für den - inzwischen aus dem "Frühling" ausgelagerten - Januar-Musikmarathon in Heidelberg, das hiesige Streichquartettfest hat im 15. Jahr seines Bestehens auch etliche Nachahmer gefunden, die die Idee aufgriffen. Streichquartett boomt. Auch SWR2 und Deutschlandfunk sind hellhörig geworden und zeichnen einige Konzerte und Gespräche in der alten Pädagogischen Hochschule für ihre Sendungen auf.

Beim ausverkauften Eröffnungskonzert spielten drei der fünf eingeladenen Ensembles und gaben einen Vorgeschmack auf das bis Sonntagmorgen dicht gedrängte Programm mit rund eineinhalb Dutzend Veranstaltungen. Haydn als Initialzündung für die klassische Gattung, seine sechs Quartette op. 33 sind dabei als thematischer Schwerpunkt programmbestimmend.

Die musikalischen Auswirkungen dieser Werke auf folgende Generationen, auf Mozart, Beethoven bis hin zu Brahms, sollen während des diesjährigen Streichquartettfests nachgezeichnet werden. Auch wenn die Veranstaltungen nahezu ausverkauft sind, so versprach Thorsten Schmidt jedoch, für jeden spontanen Interessierten einen Platz zu finden.

Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit dem Brahms-Sextett und widmet sich im Laufe des Tages weiteren Brahms-Werken sowie Beethoven, Schubert und Anton Webern. Die Kultveranstaltung der "Langen Nacht des Streichquartetts" wartet vor allem mit musikalischen Überraschungen auf.

Die Abschlussveranstaltung am Sonntagmorgen um 11 Uhr gilt Haydn und Schostakowitsch.

Info: www.streichquartettfest.de