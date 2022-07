Berlin (dpa) - 28. Kalenderwoche, 198. Tag des Jahres



Noch 167 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Alexius, Donata, Hedwig, Marina

HISTORISCHE DATEN

2021 - Tagelange Regenfälle führen in der chinesischen Provinz Henan zu einer Flutkatastrophe, die Schäden in Milliardenhöhe anrichtet. In der Metropole Zhengzhou verwandeln sich Straßen in