Offenbach (dpa/lhe) - Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Hessen auf wechselhaftes Herbstwetter einstellen. Ab dem Nachmittag seien gebietsweise Regenfälle zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Südhälfte sind demnach auch einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad, in Höhenlagen um 8 Grad. In der Nacht gebe es Nebel mit örtlichen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote