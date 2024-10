Mühlhausen im Täle (dpa/lsw) - Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 8 in Fahrtrichtung München zwischen Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) und Merklingen (Alb-Donau-Kreis) über das Wochenende voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, beginnt die Sperrung am Freitag um 20.00 Uhr und endet am Montag um 5.00 Uhr. Eine Umleitung wird eingerichtet.

In diesem Zeitraum sollen im