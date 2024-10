Eltville am Rhein (dpa/lhe) - Geschichte trifft Technologie: An 25 Grabmalen im Kloster Eberbach (Rheingau-Taunus-Kreis) sind QR-Codes angebracht worden, mit denen die Biografien der Gestorbenen ergründet werden können. Das Projekt sei mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz umgesetzt worden, teilte die Stiftung Kloster Eberbach mit.

Die Codes führten auf