Baden-Baden (dpa/lsw) - Drei Jahre nach dem Großbrand im Hotel "Badischer Hof" in Baden-Baden muss das Landgericht über eine Millionenklage des Gebäudeversicherers entscheiden. Die Versicherung verlangt nach Angaben des Gerichts vom TÜV Süd Schadenersatz in Höhe von 37,5 Millionen Euro. Darüber hinaus will sie die Haftung feststellen lassen für weitere Schäden in Millionenhöhe. Grund: Der TÜV

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote