Neustadt/Weinstraße (dpa) - Im Kampf um die Krone der Pfälzischen Weinkönigin hat sich die 26 Jahre alte Denise Stripf durchgesetzt. In einem spannenden Finale gab es erstmals auch einen männlichen Kandidaten. Eine 70-köpfige Jury wählte schließlich die Sozialarbeiterin aus Bad Dürkheim am Abend in Neustadt/Weinstraße zur neuen Rebenmonarchin von Deutschlands zweitgrößtem

