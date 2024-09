Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. September 2024

Namenstag

Ida, Irmgard, Rosalia, Rosa

Historische Daten

1989 - In Leipzig kommt es im Anschluss an das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche zu einer Menschenansammlung vor der Kirche. Daraus entstehen die Montagsdemonstrationen.

1974 - Die DDR und die