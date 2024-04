Namenstag

Benedikt, Bernadette

Historische Daten

2022 - Nach knapp 183 Tagen im All landen drei chinesische Raumfahrer in der Wüste Gobi. Der Aufenthalt an Bord des Kernmoduls der künftigen chinesischen Raumstation war Chinas bis dahin längste Mission im Weltraum.

2014 - Die Fähre "Sewol" verunglückt vor der südkoreanischen Küste auf