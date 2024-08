Heidelberg. Eigentlich macht doch ständig ein neuer auf – zumindest gefühlt. Da es mit Gefühlen aber nunmal so eine Sache ist, hat die RNZ mal nachgezählt.

Bei der redaktionsinternen Wette vorab schwankten die Tipps übrigens zwischen acht und 13. In Wahrheit befinden sich zehn Optiker in der 1800 Meter langen Fußgängerzone. Übrigens, das Souveniergeschäft "eiei" gibt es in der Hauptstraße inzwischen schon an sechs Standorten.