Bad Homburg (dpa/lhe) - 84 Prozent der Menschen in Hessen leiden einer Umfrage zufolge an Rückenschmerzen. Jeder vierte Hesse hat sogar mehr als sechs Wochen im Jahr Schmerzen, wie die Krankenkasse AOK Hessen mitteilte. Dabei sei das Wissen um Behandlungs- und Präventionsmöglichkeiten in der hessischen Bevölkerung groß. Mehr als drei Viertel der Befragten (78 Prozent) etwa wussten laut der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote