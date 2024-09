Mainz (dpa/lrs) - Nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga strebt der FSV Mainz 05 nun vor heimischer Kulisse den ersten Erfolg in dieser Spielzeit an. Im Duell mit dem 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) möchten die Rheinhessen an die gute kämpferische Leistung beim 3:2 in Augsburg anknüpfen.

Trainer Bo Henriksen fordert gegen den Conference-League-Teilnehmer einen