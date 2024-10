Prüm (dpa/lrs) - Bei einem schweren Unfall auf der A60 im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. An dem Unfall am Nachmittag seien drei Fahrzeuge beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach geriet eine 35-Jährige mit ihrem Wagen gegen die Schutzplanke und anschließend in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Auto einer ebenfalls 35 Jahre alten

