Heidelberg. (zg) Auf dem Heidelberger Messplatz herrscht geschäftiges Treiben: Der Aufbau des WinterVarieté Heidelberg hat begonnen! In wenigen Wochen eröffnet die modernste Dinnershow der Region ihre Jubiläumssaison und feiert ein Jahrzehnt voller Magie, Genuss und Emotionen. Derzeit entstehen dort sowohl die stilvollen Gästebereiche als auch der umfangreiche Backstage-Bereich für die internationalen Künstler:innen und die Küche. Schritt für Schritt wächst eine faszinierende Varieté-Welt heran, die ab dem 19. November Besucherinnen und Besucher in ihren Bann ziehen wird. Wer Teil dieses besonderen Jubiläums sein möchte, sollte sich jetzt noch Tickets sichern!

In dieser Saison steht neben kulinarischem Hochgenuss und spektakulärer Unterhaltung vor allem gemeinsame Familienzeit im Mittelpunkt. Erstmals lädt das WinterVarieté by Tristan Brandt zu den Familientagen ein – ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein. Familien dürfen sich auf die internationale Artistik, Tanz, Comedy und Magie der normalen Dinnershow freuen – das allerdings zu familienfreundlichen Zeiten und Preisen.

An den Familientagen, präsentiert von den BGV Badische Versicherungen, beginnt die Show bereits um 18 Uhr. Kinder bis 15 Jahre zahlen in allen Kategorien nur 49,99 Euro. Während die Erwachsenen ein exklusives 3-Gänge-Gourmetmenü von Spitzenkoch Tristan Brandt genießen, erwartet die jungen Gäste ein liebevoll abgestimmtes Kindermenü. Empfohlen für Kinder ab zehn Jahren, wird dieser Abend zu einem winterlichen Highlight für die ganze Familie.

Die Familientage finden am Montag, 22. Dezember, und Sonntag, 28. Dezember 2025, statt – ein magischer Abend voller Staunen, Lachen und unvergesslicher Momente.