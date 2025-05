Wiesloch. (zg) Was vor 50 Jahren als kleiner Rennradladen in Stuttgart begann, ist heute ein modernes Fahrradzentrum mit 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Wiesloch: Peter Brand, selbst begeisterter Rennfahrer, gründete damals "Radsport Peter Brand" – mit dem Ziel, seine Leidenschaft für hochwertige Rennräder weiterzugeben.

1980 zog er mit seiner Frau nach Wiesloch, wo sie den Laden gemeinsam weiterführten. Aus dem reinen Rennradspezialisten wurde im Laufe der Jahrzehnte ein Fachgeschäft für alle Radbegeisterten – mit Mountainbikes, E-Bikes, Kinderrädern und allem, was das Radfahrerherz höher schlagen lässt. 1995/96 wurde erstmals modernisiert – Modernität war immer ein wichtiger Teil des Konzepts.

2016 trat Tochter Nastassja Brand ins Unternehmen ein. Zwei Jahre später übernahm sie die Geschäftsleitung – ein Generationswechsel, der die Werte des Unternehmens weiterführen sollte. 2022 wurde schließlich der neue, großzügige Standort eröffnet. Ein besonderer Moment: Am selben Tag verabschiedete sich auch Mutter Brand in den Ruhestand – ein emotionaler Meilenstein.

Heute ist das Unternehmen unter dem Namen Veloland Brand bekannt. Mit über 20 Mitarbeitenden, einer TÜV-zertifizierten Werkstatt, mehr als 2.000 Testrädern vor Ort und einem starken Fokus auf Beratung, Service und Kundennähe gehört es zu den Top-Adressen der Region. "Was meine Eltern mit Herzblut aufgebaut haben, führe ich mit Stolz weiter", sagt Nastassja Brand.

Das wird gefeiert! Das Team von Veloland Brand lädt Sie zum Mitfeiern ein. Vom 13. bis 24. Mai finden die großen Jubiläumswochen statt: inklusive exklusiver E-Bike-Test-Tage mit namhaften Herstellern und einem besonderen Highlight – einem Gewinnspiel für zwei Übernachtungen für zwei Personen im Schwarzwald, im ehemaligen Wieslocher Hotel "Erfurts Bergfried" in Hinterzarten.

Alle Infos zum Jubiläum gibt’s unter: www.veloland-brand.de

Veloland Brand

Hauptstraße 176, 69168 Wiesloch