zg. Genießen Sie den frischen Fahrtwind, köstliche Speisen und kühle Getränke an Bord unserer luxuriösen Schiffe. Unsere vielfältigen Ausflugsziele erstrecken sich über den Neckar und den Rhein, von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz bis nach Hessen.

Erleben Sie unvergessliche Rundfahrten entlang der atemberaubenden Burgenstraße durch das idyllische Neckartal nach Neckarsteinach, Hirschhorn oder Eberbach. Oder planen Sie einen Tagesausflug nach Rüdesheim oder Worms. Bei der Weissen Flotte Heidelberg finden Sie die perfekte Fahrt für jeden Geschmack!

6. September – Schlossbeleuchtung Heidelberg– Zwei Perspektiven, zwei Erlebnisse

Heidelberg im Lichtermeer: Die berühmte Schlossbeleuchtung lässt Schloss und Alte Brücke in rotem Glanz erstrahlen – gekrönt von einem spektakulären Brillantfeuerwerk über dem Neckar. Für diesen Abend bieten wir zwei unterschiedliche Erlebnisse – je nach Geschmack an Bord oder festlich an Land:

1. An Bord der Weissen Flotte

Noch buchbar ist unser Schiff mit Fingerfood-Buffet. Während einer abendlichen Fahrt auf dem Neckar genießt du eine festliche Auswahl an herzhaften Snacks, stimmungsvolle Musik und – als Höhepunkt – das Feuerwerk vom exklusiven Logenplatz auf dem Wasser. Getränke sind inklusive, die Atmosphäre entspannt und einmalig.

2. Schlossbeleuchtung im Pier IV

Wer lieber an Land feiert, ist im stilvoll dekorierten Pier IV direkt am Fluss genau richtig. Hier erwartet dich ein festlicher Abend mit Sektempfang, 3-Gänge-Menü, Getränkepauschale und Live-Musik – alles mit direktem Blick auf die Alte Brücke. Durch die große Fensterfront und die Nähe zum Wasser genießt du das gesamte Spektakel mit bester Sicht – ohne Seegang, aber mit voller Stimmung.

20. September – Rhein in Flammen St. Goar

Erleben Sie das atemberaubende Spektakel Rhein in Flammen in St. Goar an Bord unseres komfortablen Schiffes der Weissen Flotte. Dieser unvergessliche Tag entlang des Rheins wird gekrönt von einem beeindruckenden Feuerwerk, das den Himmel in ein Farbenmeer taucht. Lassen Sie sich von der Magie des Rheinlands verzaubern und genießen Sie einen Tag voller Erlebnisse.

21. September – Tagesausflug "Neckar- Rheinfahrt nach Worms"

Wir fahren vom Herzen Heidelbergs neckarabwärts vorbei an der Römerstadt Ladenburg zur Mannheimer Neckarspitze, wo wir sanft in den Rhein übergleiten und Richtung Worms weiterfahren. Hinter der Nibelungenbrücke legt unser Schiff am Hagendenkmal an und fährt nach einem zweistündigen Aufenthalt in Worms wieder nach Heidelberg zurück.