Walldorf. (zg) …wächst auf den Feldern im Walldorfer Sand. Wer es nicht glaubt, ist herzlich eingeladen das weiße Gold auf die Probe zu stellen. Als Stange mit Sauce Hollandaise oder Butter, als Gemüse oder als Pastete in Blätterteig. Gleich welcher Zubereitung, Sie werden begeistert sein. In unserem Spargelzelt direkt am Spargel- und Straußenhof Walldorf bewirten wir seit 2007 unsere Gäste. Begeistern Sie sich mit einem erlebnisvollen und kulinarischen Höhepunkt auf unserem ländlichen Hof. Nicht nur zur Spargelsaison ein Höhepunkt, auch im Sommer haben wir attraktive Angebote für unsere Gäste, unter anderem gegrilltes Straußensteak an Pfeffersoße, Straußengulasch auf namibische Art, Schweineschnitzelvariationen oder Flammkuchen. Spargel und Straußenfleisch werden bei uns kontrolliert angebaut beziehungsweise gehalten.

Auch in diesem Jahr stehen wieder besondere Live Acts im Spargelzelt an, deren Termine man sich unbedingt vormerken sollte: Bandsalat am 15. April, Soulmaxx am 1. Mai, Ortsteilcombo am 18. Mai, Sven Wittman Trio am 24. Juni und ZapGang am 21. Juli.