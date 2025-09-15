Eppelheim. (pop) Weil Stillstand letzten Endes immer Rückschritt bedeutet, erweitert die Schmitt Haustechnik HSK GmbH ihr bisheriges Leistungsangebot künftig um eine Elektrofachabteilung. "Mit dieser Abteilung", blickt Geschäftsführer Christian Thoenemann dementsprechend positiv in die Zukunft, "schlagen wir ein wichtiges neues Kapitel auf."

"Unser Ziel ist es, unseren Kunden künftig alle Leistungen rund um Heizung, Sanitär und Elektro aus einer Hand anzubieten", geht er tiefer ins Detail. Wobei sich die Kunden aus privaten Haushalten, Gewerbe und Industrie wie schon in den vergangenen 30 Jahren Firmengeschichte auch künftig jederzeit auf höchste Zuverlässigkeit, Kompetenz und Qualität verlassen können.

​ Elektromeister Ilker Bayraktar steht an der Spitze des Teams der neuen Elektrofachabteilung.

Konkret wird das Leistungsangebot der neuen Elektrofachabteilung zum einen den Bereich Service und Betreuung umfassen. Sprich: den Kundendienst samt schneller Hilfe im Störungsfall sowie bei Reparaturen und Wartungen. Letztere bestehen aus regelmäßigen Prüfungen und Instandhaltung zur Sicherung der Betriebssicherheit. Und zum anderen den Bereich klassische Elektroinstallation.

Hierzu zählen aber nicht nur die Planung und fachgerechte Ausführung kompletter Elektroinstallationen für Neubauten und bei der Sanierung von Bestandsgebäuden. Dazu gehören auch Netzwerkinstallationen mit professioneller Verkabelung bis in den Serverschrank, Sicherheits- und Notbeleuchtung sowie die Planung, Installation und Wartung normgerechter Systeme.

Der dritte Bereich der neuen Elektrofachabteilung steht ganz im Zeichen von "Energie & Zukunftstechnologien". Also im Zeichen von Photovoltaik, Wärmepumpen, Wallboxen und Stromspeichern, kompletten Lösungen für nachhaltige Energieversorgung und Elektromobilität, Smart-Home-Lösungen, intelligente Vernetzung für mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit, MSR-Installationen sowie der präzisen Ausführung von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.

​ Christian Thoenemann (l.) und Markus Rehberger freuen sich über die neue Elektrofachabteilung.

Dies alles bringt der Technische Leiter Markus Rehberger so auf den Punkt: "Die Verzahnung von Heizungs-, Sanitär- und Elektrotechnik wird in modernen Gebäuden immer wichtiger. Mit unserem neuen Team sind wir bestens aufgestellt, um innovative Lösungen zu planen und umzusetzen, von smarter Gebäudetechnik bis zur effizienten Energieversorgung."

An der Spitze von besagtem Team steht Elektromeister Ilker Bayraktar, der der neuen Elektrofachabteilung klare Vorgaben setzt: "Mir ist wichtig, dass jede Anlage sauber, sicher und langlebig installiert wird. Unsere Kunden sollen darauf vertrauen können, dass ihre Elektroinstallation nicht nur den neuesten Standards entspricht, sondern auch im Alltag zuverlässig funktioniert."

Mit über 60 Mitarbeitern will die Schmitt Haustechnik HSK GmbH am Firmensitz in der Otto-Hahn-Straße 4 in Eppelheim auch in Zukunft ein kompetenter Partner in der Rhein-Neckar-Region sein. "Als traditionsreicher Betrieb", hält hierzu Christian Thoenemann fest, "sind wir meisterlicher Ansprechpartner für alle Beratungs-, Bau-, Sanierungs- und Betreuungs-Dienstleistungen in den Bereichen Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kälte- und Hygiene- sowie Elektrotechnik."

Schmitt Haustechnik HSK GmbH

Otto-Hahn-Straße 4, 69214 Eppelheim

Tel: 0 62 21/75 70 70