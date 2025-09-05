zg. Wenn draußen die Blätter fallen, wird es im Hilton Heidelberg umso gemütlicher.

Unter der imposanten Glaskuppel von Schrieder’s Restaurant & Bar erwartet Sie eine grandiose Atmosphäre, die Genuss und Eleganz perfekt vereint. Begleitet von einer Küche, die regionale Tradition mit moderner Kreativität verbindet.

Im Oktober dreht sich alles um das Thema Wild: Edle Klassiker werden neu interpretiert, darunter der rosa gebratene Rehrücken mit Brezelknödel, Wirsinggemüse und Portweinjus, zarte Entenbrust sousvide gegart mit Apfelrotkohl, Selleriepüree und Orangensoße oder die herzhaften Semmelknödel mit Rahmpilzen und Wildkräutersalat. Gerichte, die alle Aromen des Herbstes auf die Teller bringen.

Ab dem 11. November darf die Gans nicht fehlen. Ob stilvoll im Restaurant oder gemütlich zu Hause – wir bieten unsere beliebte "Ganze Gans” für vier Personen mit Kartoffelklößen, Apfelrotkohl, Gänsesoße und glasierten Maronen für 168 Euro an.

Ab dem 11. November ist die Gans auch zur Abholung erhältlich. Ein Festmahl, das Zeit für gemeinsame Stunden mit den Liebsten schenkt. Nur auf Vorbestellung.

Ein besonderes Highlight ist unser Piano-Brunch, der jeden ersten Sonntag im Monat von 12 bis 15 Uhr stattfindet. Für 64 Euro pro Person genießen unsere Gäste ein großes Brunch-Buffet mit Begrüßungssekt, Kaffeespezialitäten, Tee, Bier, Hauswein, Softdrinks und Live-Pianomusik. Auch das Parken in der Tiefgarage ist inklusive.

In der Adventszeit wird der Brunch zu einem festlichen Erlebnis: Beim Advents- und Weihnachtsbrunch erwarten die Gäste kulinarische Klassiker, süße Versuchungen und eine Atmosphäre voller Vorfreude.

Musikalisch geht es weiter mit der Jazz Night: Am 12. September und am 22. November bringt die charismatische Sängerin Cate Evens den Jazz ins Hilton Heidelberg – mitreißende Live-Musik und Food- Pairing-Cocktails

Gerne nehmen wir Ihre Reservierung per Telefon oder E-Mail entgegen:

Tel.: 06221 733 909 801

E-Mail: Schrieders@hiltonheidelberg.com