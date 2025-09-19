Gerne laden wir Sie zum Richtfest am 27. September 2025 in der Bergstraße 106, 69121 Heidelberg ein

Open House von 12 bis 15 Uhr

Nutzen Sie die Gelegenheit ein Stück Heidelberger Geschickte näher kennenzulernen, sehen und spüren Sie den ganz besonderen Zauber dieser Immobilie.

Die faszinierenden Räumlichkeiten sind auf jeden Fall einen Besuch wert! Neben dem Rohbau haben Sie auch die Möglichkeit drei Wohnungen – kurz vor Fertigstellung – zu besichtigen.

Wir freuen uns Sie begrüßen zu dürfen

Benjamin Jammers & Wolfgang Moretti